Korona hastası yurttan sarkıttığı perdeyle kaçtı
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Korona hastası yurttan sarkıttığı perdeyle kaçtı

28.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:11

Korona hastası yurttan sarkıttığı perdeyle kaçtı Korona virüs hastası, yerleştirildiği yurttan perde yardımıyla kaçtı.

Korona hastası yurttan sarkıttığı perdeyle kaçtı

TOKAT - Korona virüs hastası, yerleştirildiği yurttan perde yardımıyla kaçtı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçakla yaralama olayına karışan 17 yaşındaki C.E'nin korona testi pozitif çıktı. Şahıs 21 Arlık 2020 tarihinde Tokat'ta bulunan KYK Plevne Yurduna yerleştirildi. Yurtta izole altında bulunan C.E'nin kaçtığı tespit eden görevliler polis ekiplerine haber verdi. Şahıs, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Tekrar yurda getirilen genç karantinaya alındı.

Perde yardımı ile firar etmiş

Polis ekipleri şahsın 2. katta kaldığı odasındaki perdeyi sökerek karyolaya bağlamak suretiyle aşağı sarkıtarak kaçtığı tespit etti. Şahsın tekrar kaçma ihtimaline karşı daha güvenli bir odaya alındığı öğrenildi. Karantina süresi 2 gün sonra tamamlanacak olan şahsın Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği kaydedildi.

Korona hastası yurttan sarkıttığı perdeyle kaçtı
Korona hastası yurttan sarkıttığı perdeyle kaçtı
Korona hastası yurttan sarkıttığı perdeyle kaçtı
Korona hastası yurttan sarkıttığı perdeyle kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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