Korona hastası merdiven hırsızı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de korona virüs hastası olan şahıs, merdiven çalarken önce güvenlik kameralarına ardından polis ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında karantina kurallarını deldiği için ayrıca idari işlem yapıldı.

Olay, Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 13.55'te meydana geldi. Bir adresten merdiven çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelisi T.Y, aynı gün Ekinoba Mahallesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Covid 19 hastası olarak olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli şahıs hakkında idari işlem yapıldı. "Yaralama, hakaret" gibi suçlardan 4 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet