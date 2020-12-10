Korona hastalarının evleri dezenfekte ediliyor
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Korona hastalarının evleri dezenfekte ediliyor

10.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:26

Korona hastalarının evleri dezenfekte ediliyor Belediye ekipleri, kişisel ve ticari otomobiller ile apartmanların ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışması yapıyor Adana'da korona virüs vakalarının artmasının ardından apartmanların ortak kullanım alanları ile yeni tip korona virüse...

Korona hastalarının evleri dezenfekte ediliyor

Belediye ekipleri, kişisel ve ticari otomobiller ile apartmanların ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışması yapıyor

ADANA - Adana'da korona virüs vakalarının artmasının ardından apartmanların ortak kullanım alanları ile yeni tip korona virüse yakalanmış vatandaşların evleri de dezenfekte ediliyor.

Seyhan Belediyesince oluşturulan özel ekip, kişisel ve ticari otomobiller ile kamusal alanlarda yaptığı dezenfekte çalışmalarını genişletti. Ekipler, salgının yayılma hızını dikkate alarak apartmanların ortak kullanım alanlarını da dezenfekte etmeye başladı. Apartmanların, asansör ve merdiven ile giriş kısımlarını dezenfekte eden ekipler, yönetici ve aileleri de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunu hatırlatıyor.

Belediye ekipleri, vaka sayısında artış görülen Adana'da, testi pozitif çıkan bireylerin sorumluluk sahasındaki evlerinin içini de virüsten temizliyor. Vaka çıkan evde diğer aile bireylerinin sağlığının korunmasına yönelik çalışmada, evin tüm kullanım alanları dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ise çöp toplama ve temizlik işlemini sürdürüyor.

Korona hastalarının evleri dezenfekte ediliyor
Korona hastalarının evleri dezenfekte ediliyor
Korona hastalarının evleri dezenfekte ediliyor
Korona hastalarının evleri dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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