Korona hangi organlara zarar verir? Koronanın zararları nedir?
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Korona hangi organlara zarar verir? Koronanın zararları nedir?

03.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:39
Korona hangi organlara zarar verir? Koronanın zararları nedir?

Vaka sayısı günden güne artarken vatandaşların en merak ettiği sorular arasında Koronavirüsün yan etkileri nelerdir? Korona hangi organlara zarar verir? Koronanın zararları nedir?

Koronavirüsün korkutucu taraflarından biride vücutta oluşturduğu yan etkileri! Korona hangi organlara zarar verir? Koronanın zararları nedir?

SAÇ DÖKÜLMESİ

Yakın zamanda corona virüsü yenen bin 500 kişinin katıldığı bir araştırmada, her dört kişiden birinin, saç dökülmesi yaşadığını ortaya çıkarıldı. Sz konusu durum, kafa derisinde olduğu gibi, kaş ve kirpik gibi vücudün diğer kısımlarında da görülebiliyor.

İSHAL

Haziran ayında ABD resmi corona virüs semptom listesine ishali de ekledi. Bu semptom birçok insanın güçten düşmesine neden olarak, işe geri dönmesine engel olabiliyor.

YORGUNLUK

Bilim insanları, uzun Covid hastalığından şüphelenilen insanların büyük bir çoğunluğunun, sürekli devam eden yorgunluk bildirdiğinive bazılarının merdiven çıkmakgibi temel faaliyetleri bile gerçekleştirmekte zorlandıklarını açıkladı.

GÖĞÜS AĞRISI

Corona virüs, akciğerlere saldıran bir enfeksiyon olduğu için Covid-19'a yakalanan pek çok kişinin göğüs ağrısı bildirmesi şaşırtıcı değil, ancak uzun Covid hastası birçok kişi merdivenleri çıkarken veya yürürken göğüs ağrıları yaşadıklarını söylüyor.

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