Korona gurbetçi rakamlarını 3/1 oranında azalttı Korona gurbetçi rakamlarını 3/1 oranında azalttı Kapıkule'de gurbetçilerden anavatana 'hüzünlü' veda Gurbetçiler: "Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur" Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu devam ediyor.

Korona gurbetçi rakamlarını 3/1 oranında azalttı

Kapıkule'de gurbetçilerden anavatana 'hüzünlü' veda

Gurbetçiler: "Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur"

EDİRNE - Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu devam ediyor. Ağustos ayını 'veda ayı' olarak adlandıran gurbetçiler, "Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur" diyerek, anavatana buruk bir şekilde veda ediyor.

Gurbetçilerin 'anavatana veda' yolculukları sürüyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında büyük yoğunluk oluşturuyor.

Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle geldikleri memleketlerinden buruk bir şekilde ayrılıyor. Yaz dönemi sona doğru yaklaşırken izinlerini kullanan binlerce gurbetçinin, çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculukları da sürüyor.

Almanya PCR şartı koyuyor

Almanya'nın zorunlu PCR testi istemesi nedeniyle, Almanya'da yaşayan gurbetçiler, Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşturulan alanda, anlık olarak PCR testi yaptırarak, Kapıkule'den çıkış yapabiliyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı unsurlarda, bölgede huzur ve asayişi sağlamaya devam ediyor.

"Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur"

Ailesi birlikte Fransa'da yaşadıklarını anlatan Suat Güleli, "Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur. Alışılmış bir düzen var. Çocuklar tabi orayı seviyor. Orada büyüdüler. Ben yirmi yaşında gittim. Memleket, memleket yani" diyerek, ailesi birlikte Kapıkule'den çıkış yaparak, gurbet yolculuğuna başladı.

Korona gurbetçi rakamlarını 3/1 oranında azalttı

Öte yandan, ülkede ve tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi her alanda olduğu gibi gurbetçilerin anavatanlarına gelişlerini olumsuz yönde etkiledi. 2019 yılında 1 Haziran - 24 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 352 bin 787 yolcu Kapıkule'den giriş yapmış, 1 milyon 31 bin 93 yolcu da çıkış yapmıştı. Bu yıl ki rakamlar ise neredeyse 3/1 oranında azalarak, 471 bin 287 yolcu ülkeye giriş yaparken, 357 bin 783 yolcu da Kapıkule'den çıkış yapmış durumda.

Kaynak: İHA