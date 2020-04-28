Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri

Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri Korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte okulların tatil olması ve uzaktan eğitime geçilmesi, çocukların hayatını etkiledi.

Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri
28.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:33

Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte okulların tatil olması ve uzaktan eğitime geçilmesi, çocukların hayatını etkiledi. Oyun Terapisti ve Eğitimci-Yazar Pınar Yeşiltay Sevim, ebeveynlerin çocuklar ile geçirecekleri verimli vakit için önerilerde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı okullar geçici süreyle kapatıldı ve uzaktan eğitime geçildi. Çocukların eğitimlerine evde devam etmesi ve evde kalarak bu süreci geçirmeleri de hem kendilerini hem de ebeveynlerin gündelik pratiklerini etkiledi. Çocuklar ile ebeveynlerin evde kalma sürecinde eğitsel ve verimli vakit geçirebilmeleri amacıyla önerilerde bulunan Oyun Terapisti ve Eğitimci-Yazar Pınar Yeşiltay Sevim, önemli açıklamalarda bulundu.

"Günlük rutinler oluşturulmalı"

Çocukların ebeveynleri ile birlikte evde kaldıkları bu süreçte, birlikte vakit geçirmek kadar programlar oluşturulmasını tavsiye eden Pınar Yeşiltay Sevim, ebeveynlerin günlük rutinler programlaştırmaları gerektiğine vurgu yaptı. Sevim, "Öncelikle velilere söylemek istediğim, esnek de olsa bir rutin oluşturmaları. Çünkü rutin oluşturmadıkları takdirde çocuklar da ne yapacaklarını bilmedikleri için zaman zaman öfke nöbetlerine ve farklı davranış bozukluklarına meyil edebiliyorlar. Günlük rutinleri her nasılsa; sabah kalkma saatleri mutlaka gün içinde belirlenmeli. Bununla birlikte sadece online ders planı ve eğitim değil, serbest saatlerde neler yapılacağı da mutlaka çocuklar için planlanmalı" dedi.

"Özellikle kitap okumaları için çok kıymetli bir zaman dilimi"

Salgın nedeniyle tedbir amaçlı olarak evde kaldığımız bugünlerin kitap okuma etkinlikleri için kaçınılmaz bir fırsat olduğunu dile getiren Pınar Yeşiltay Sevim, "Özellikle kitap okumaları için çok kıymetli bir zaman dilimi. Çocuklarla mutlaka bire bir ilgilenmek gerekiyor. Çünkü hem okullarından, hem sosyal ortamlarından hem de öğretmenlerinden ayrı kaldılar. Çocukların derslerine destek olmalarının yanı sıra çocuklarımızla boş zamanlarda farklı aktiviteleri biz de planlayabiliriz. Özellikle kitap okumaları için çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunu görüyoruz. Çünkü biz ebeveynler çok yoğun çalıştığımız için günlük hayatın rutininde çocuklara daha az zaman ayırabiliyorduk. Fakat şu an çocuklarımızla nitelikli vakit geçirebilmek için ciddi anlamda zamanımız var. Bu zamanımızı mümkünse çocuklarımızın kitap kültürü kazanması için değerlendirebiliriz. Sadece onların kitap okumalarını sağlamak değil, okurken okuduklarını bize aktarmalarını dil gelişimleri açısından destekleyebiliriz. Bununla birlikte farklı hikaye oluşturma teknikleri kullanabiliriz. Bunlar nelerdir? Çocuklarımıza anahtar kelimeler verebiliriz. Bu verdiğimiz kelimelerle hikaye oluşturmalarını isteyebiliriz. Bunun dışında bir hikaye biz başlatıp, çocuklarımızın düşünme becerileri sayesinde farklı senaryolar üretmelerini sağlayabiliriz" diye konuştu.

"Spor ve müziğin mutlaka programa eklenmesi gerekir"

Evde kaldıkları süre boyunca çocukların fiziksel aktivitelerinden uzak kaldığını belirten Sevim, müzik ve spor etkinliklerinin de ebeveynlerin programına dahil edilmesi gerektiğini savundu. Pınar Yeşiltay Sevim, "Tabii ki spor ve müziğin de bunların içerisinde olması gerekiyor. Özellikle fiziksel aktiviteden uzak kalan çocukların gün içinde evde enerjilerini atabilmeleri için spor ve müziğin mutlaka programa eklenmesi gerekir. Müzik eşliğinde birlikte dans edilebilir. Mutfak etkinliklerine çocukların dahil edilmesi hem çocuğun mutfak kültürlerini tanıması hem de işe yaradıklarını hissedip kendilerini daha değerli hissetmeleri anlamında katkı sağlayacaktır. Çocuk, sofra hazırlarken vereceğimiz görevleri yaparak çatalı, kaşığı sofraya götürebilir ya da evde oluşturacağımız programlarla herkesin kendi tabağını masadan kaldırıp mutfağı götürmesi gerektiği telkinini çocuklarımıza aktarabiliriz. Bu şekilde onların sorumluluk bilincini de geliştirebiliriz" sözlerine yer verdi.

"Online olarak müze ziyareti yapıp operalara katılabilirsiniz"

Çocukların evde kaldıkları vakitleri nitelikli olarak geçirebilmelerinin yanında entelektüel birikimlerine de katkıda bulunmalarının ebeveynler için büyük önem teşkil ettiğini söyleyen Pınar Yeşiltay Sevim, "Dünya artık korona virüs salgını sürecinde kapılarını bize online olarak açtı. Çocuklarımızla birlikte online müzeleri ziyaret ederek ya da operalara katılarak, konserlere dahil olarak onların entelektüel bilgi gelişimini de destekleyebiliriz. Bunların dışında kutu oyunlarının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklara online sipariş verdiğimiz kutu oyunlarını birlikte oynayarak nitelikli vakit geçirebiliriz. Oyun oynarken aynı zamanda öğrenmelerini de sağlayabiliriz" açıklamasında bulundu.

Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem Haberler
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı Haberler
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Adana'da Suriyeli genci kazayla vurarak ölümüne sebebiyet veren polis, açığa alındı
Adana'da Suriyeli genci kazayla vurarak ölümüne sebebiyet veren polis, açığa alındı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına...
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Kadın Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 10:39:56. #1.14#
title