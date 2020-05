Korona günlerinde tramvay yolcu sayıları yüzde 87 azaldı Korona günlerinde tramvay yolcu sayıları yüzde 87 azaldı Geçen sene mart-nisan-mayıs aylarında 5,5 milyon kişi tramvayla yolculuk yaparken bu sene aynı aylarda 2 milyona yakın kişi tramvayları kullandı Korona virüsü vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından Samsun'da hafif raylı...

SAMSUN - Korona virüsü vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından Samsun'da hafif raylı sistem (tramvay) araçlarını kullanarak yolculuk yapanların sayısı geçen seneye oranla yüzde 87, otobüs kullananların sayısı ise geçen sene aynı aylara göre yüzde 89 azaldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Proje, Ulaşım, İmar, İnşaat, Yatırım, Sanayi ve Ticaret A. Ş. 36 km'lik bir hatta tramvay ulaşımı hizmeti veriyor. Sadece tramvay ile değil otobüsler ve ekspresler ile de ulaşıma büyük katkı sağlayan SAMULAŞ, yılda milyonlarca insanı taşıyor. Korona virüsünün her sektörde görülen etkisi ulaşım sektöründe de etkisini hissettirdi. Samsun'da geçen sene mart, nisan ve mayıs aylarına göre tramvay ve otobüs taşımacılığında yüzde 90'a varan azalmalar yaşandı.

Ulaşım alanında Samsun'a büyük hizmetler verdiklerinin altını çizen SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler, "Hafif raylı sitem olarak 36 km güzergaha sahibiz. 29 tiren, 111 otobüs ve 530 personel ile tüm Samsun'a hizmet veriyoruz. Yolculuk sayılarına bakıldığında geçen seneki yolcu sayılarına göre yüzde 90'a yakın oranda bir azalma oldu. Hem Sağlık Bakanlığı Korona Virüsü Bilim Kurulu'nun hem de İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu talimatlara göre araç kapasitelerinde belirlemeler yapıldı. Bu kapasiteye göre de seferlerimiz düzenleniyor. Sürekli olarak kontrol merkezinden takiplerini yapıyoruz" dedi.

"Tramvay yolcu sayısı yüzde 87, otobüs yolcu sayısı ise yüzde 89 azaldı"

Toplu taşıma kullanımının mart, nisan ve mayıs aylarında oldukça düştüğünü ifade eden Gökhan Beler, "2019 yılından mayıs ayına kadar baktığınızda normalde 8,5 milyon civarında bir yolcumuz vardı. 2020 mayıs ayında ise bu rakam toplam 5,5 milyona indi. Özellikle pandemiden etkilendiğimiz son 3 aya (mart, nisan, mayıs) baktığımız zaman geçen sene yaklaşık 5 milyon civarında yolcumuz varken şu anda yolcu sayımız 1,5-2 milyon civarına düştü. Total olarak baktığımızda yüzde 87 oranında hafif raylı sitemden, yüzde 89 oranında da otobüs ve özel halk otobüsü tarafında yolcu taşımacılığında bir düşüş var. Bu da pandemiden dolayı, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması ve kısıtlı çalışmaların uygulanmasıyla birlikte beklediğimiz bir süreçti" diye konuştu.

"Yoğunluk gördüğünüzde araçlara binmeyin, çağrı merkezini arayın"

Yoğunluk yaşandığı takdirde duruma anında müdahale ettiklerini de belirten Beler, şunları söyledi:

"Şirket olarak bu pandemi sürecinde birçok hizmeti de hayata geçirdik. Şimdiye kadar 60 bin adet maske dağıttık. 10 bin yolcumuzun ateşini ölçtük. 3 bin litre dezenfektan ile araçlarımızı dezenfekte ettik. 800 litre el dezenfektanını istasyonlarda ve araçlarımızda halkımızın kullanımına sunduk. Araçlardaki kapasiteyi her ne kadar biz planlıyor olabilsek bile her vatandaşımızın kendi sosyal denetimini alması gerekiyor. Zaman zaman bizlerin de aksadığı durumlar olabilir. Her ne kadar anında müdahale etmeye çalışsak bile o an gerçekleştiremediğimiz zamanlar da olabilir. Bu süreçte vatandaşlarımız araçlardaki yoğunlukları gördükleri zaman binmemeleri ve çağrı merkezimize ulaşarak, bilgi vermeleri gerekiyor. Böyle olunca duruma daha hızlı müdahale edebilecek yeteneğe sahibiz."

