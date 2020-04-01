Korona günlerinde sinema
İtalyan palazzo tarzı apartmanlar, bugünlerde film klasikleri için mükemmel bir tuval görevi görüyor.
01.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:46
İtalyan palazzo tarzı apartmanlar, bugünlerde film klasikleri için mükemmel bir tuval görevi görüyor. Karantina altındaki İtalyanlar, birlikte sinema izlemenin tadını çıkarmanın yeni bir yolunu buldu. Cinema at Home etkinliği sayesinde filmleri projektörlerle bina cephelerine yansıtıp tüm mahallece izleyebiliyorlar. Üstelik evden çıkmak zorunda kalmadan.
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Kaynak: DailyMotion.com