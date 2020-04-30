Korona günlerinde papağanların aşkı böyle görüntülendi
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Korona günlerinde papağanların aşkı böyle görüntülendi

Yeni tip korona virüs dolayısı ile vatandaşların dışarı çıkamadığı İstanbul'da park ve bahçelerde sessizlik hakim oluyor.

Korona günlerinde papağanların aşkı böyle görüntülendi
30.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:57

Yeni tip korona virüs dolayısı ile vatandaşların dışarı çıkamadığı İstanbul'da park ve bahçelerde sessizlik hakim oluyor. İnsanların boşluğunu kuş seslerinin süslediği bir bahçede papağanların aşkı izleyenleri gülümsetti. Papağanların gagaları ile birbirini severek okşadığı görüldü.

Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da vatandaşlar Covid-19'un bulaşmasını önlemek için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Önlemler kapsamına vatandaşların pak ve bahçelere de çıkması yasaklandı. Vatandaşlardan boşalan parkları ve bahçeleri kuş sesleri süsledi. Özellikle baharın gelmesi ile daha güzel bir görünüme kavuşan parklarda adeta renk cümbüşü oluştu. Kağıthane Belediyesinin bahçesinde görünen papağanların aşkı ise gülümsetti. Gagaları ile birbirlerini severek okşayan papağanlar güzel görüntüler oluşturdu.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Korona günlerinde papağanların aşkı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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