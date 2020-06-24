Korona günlerinde mezuniyet: 'Kepler havaya'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona günlerinde mezuniyet: 'Kepler havaya'

19 salgını önlemleri kapsamında mart ayından bu yana uzaktan eğitim veren Maltepe Üniversitesi'nde mezuniyet törenleri sosyal mesafeye uygun olarak online olarak düzenlendi.

Korona günlerinde mezuniyet: 'Kepler havaya'
24.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:02

19 salgını önlemleri kapsamında mart ayından bu yana uzaktan eğitim veren Maltepe Üniversitesi'nde mezuniyet törenleri sosyal mesafeye uygun olarak online olarak düzenlendi. "Aynı gökyüzünü paylaşıyorsak, uzakta değilizdir" sloganıyla düzenlenen törende öğrenciler Türkiye'de ilk kez 'online' kep attı.

Bu yıl üniversitelerin eğitimi gibi mezuniyet törenleri de Kovid-19 salgını ve uzaktan eğitim süreçlerinden etkilendi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), salgın nedeniyle mart ayından bu yana uzaktan eğitim veren Maltepe Üniversitesi'nin mezuniyet töreni de online düzenlendi. Tören için hazırlanan tüm akış, web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ancak öğrencilerini törenin dışında bırakmamaya karar veren Maltepe Üniversitesi, dijital alanda geleneklere uygun olarak gökyüzüne kep atan mezunları için unutulmaz bir hatıraya imza attı. Mezunların evlerine cübbe ve kep gönderen üniversite, mezuniyet coşkusunu evlerde ailelerle birlikte yaşattı. Kepleri elden ele birbirine atarak video çeken öğrenciler, uzaktan eğitim tarihine geçti.

"Her sıkıntıyı birlikte aşacağımızı gördük"

Öğrencilerin ve ailelerin sağlıklarını korumak için online gerçekleştirilen tören Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın mezunlara seslenişiyle başladı. 2020 yılının ilk günlerinden beri dünyada herkesin aynı endişeyi, aynı bilinmezliği, aynı acıyı, aynı kederi yaşadığını ve büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Prof. Karasar, "İnsanlık tarihinin ortak hafızasına nakşedilen pandemi günleri, bizlere çok şey öğretti. Bu pandemi öyküsünün öğretilerinin, bugün hayata uğurladığımız siz sevgili öğrencilerimize ayna tutacağı kanaatindeyim." dedi.

Karasar, şöyle devam etti: "Kovid-19 salgınının zor günlerinin içinden geçerken bir olmanın, her sıkıntıyı beraber aşabilecek olmanın önemini bir kez daha idrak ettik. Pandemi günlerinin ayrılığı; hayata daha farklı bakmamıza, varlık sebebimizi ve hakikati yeniden idrak etmemize vesile oldu. Dünyada salgın sonrası yeni bir yaşam şekillenmekte... Bu hamura şekil vermenin zaferine sizler nail olacaksınız, buna tüm samimiyetimle inanıyorum. Yapay zeka teknolojilerinin oluşturduğu fırsatlarla dijitalin uçsuz bucaksız dünyasının hakim olduğu bu yeni yaşamda öncü olmak, lider olmak için çalışınız. Bildiğiniz gibi Maltepe Üniversitesi salgın döneminde, YÖK verilerine göre lisans düzeyinde en çok online ders açan lider vakıf üniversitesi olmuştur. Bu, sizlerle birlikte hepimizin ortak başarısıdır. Bu, birlikte büyüdüğümüzün göstergelerindendir. Sizleri geleceğe uğurlarken, aziz vatanımızın bereketli topraklarında yeşerecek fidanlara güvenli yarınlar inşa edeceğinizi bilerek hepinizi özlemle kucaklıyorum."

Renkli bir tören yapıldı

Rektör Karasar, daha sonra mezuniyete evlerinde katılan öğrencilere salgın nedeniyle mart ayından bugüne gelemedikleri için özlemiş olacaklarını belirterek üniversite kampüsünden görüntüler izletti. Öğrencilerin öğrenim yaşamları boyunca kazandıkları başarıların yer aldığı görüntülerin ardından Fakülte Dekanlarının ve Yüksekokul Müdürlerinin öğrencilere veda mesajları yayımlandı. Kovid-19 salgını döneminde Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının akademisyenleri tarafından kurulan 'Ev Orkestrası'nın konseriyle devam eden törende daha sonra Öğrenci Konseyi Başkan Vekili Tayyip Tuna bir konuşma yaparak, mezuniyet sonrasında Üniversitedeki arkadaşlıkların kalıcı olmasını ve dostluklara dönüşmesini diledi.

Kepler evlere ulaştırıldı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştiği belirtilen öğrencilerin online kep atması ise mezuniyetin en ilgi çeken bölümü oldu. Evlerinde derslere katılan ve yarıyıl sonu sınavlarına giren mezunlar bu kez de cübbelerini ve keplerini giyerek mezuniyetlerine de yine evlerinden katıldı. Kep atma törenine öğrencilerin kimi balkondan kimi salondan kimi ise bahçelerinden katıldı. Öğrenciler sanki arkadaşları karşılarındaymış gibi keplerini birbirlerine doğru attılar. Her öğrenci ekranda önce arkadaşından gelen kepi havada yakalarken görüldü. Kepi başına takan öğrenciler daha sonra ise bir başka arkadaşına doğru attı.

Üniversite zorlu korona salgını sürecinin ardından 2019-2020 eğitim yılı sonunda 2 bin 757 öğrenciyi mezun etti. Üniversite yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ancak dijital platformlarda gerçekleştirilen mezuniyet töreninin, normalleşme sürecine göre belirlenecek yeni bir tarihte kampüste ve bir arada yenilenmesi için hazırlık yapıldığını da duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti Haber
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Safiye Soyman Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Korona günlerinde mezuniyet: 'Kepler havaya' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:16:19. #1.15#
title