Korona günlerinde kızına atık malzemelerden yaptığı enstrümanları çalıyor İZMİR'de yaşayan Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu (34), koronavirüs salgını günlerinde, evinde geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı ukulele ve gitarı çalıp, 7 aylık kızı Melodi'ye şarkılar söylüyor.

İZMİR'de yaşayan Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu (34), koronavirüs salgını günlerinde, evinde geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı ukulele ve gitarı çalıp, 7 aylık kızı Melodi'ye şarkılar söylüyor. Babaoğlu, "Bu süreçte evde kızım Melodi'ye ukulele ile çaldığım parçaları dinletiyorum. Her gün yeni bir ukulele parçası öğrenip, yaptığım geri dönüşüm ukuleleleriyle birlikte video çekiyorum. Sosyal medyadan da videoları paylaşıyorum. Amacım bu enstrümanları birçok kişiye gösterebilmek ve yüzlerde küçük bir tebessüm oluşturabilmek" dedi.

İzmir Ege Üniversitesi Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü'nü bitirdikten sonra Karşıyaka'da kendi atölyesini kuran Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'nin bilinen tek kadın kanun yapım ustası oldu. Atölyesinde kanun üretmeye devam ederken, geri dönüşüm malzemeleriyle ilgili faaliyet göstermek isteyen Babaoğlu, tavladan kurabiye kutusuna, el küreğinden yağ tenekesine kadar birçok atık malzemeden enstrümanlar yapmaya başladı. Evdeki ukulele enstrümanının ölçüleriyle yaptığı çalgı aletleri ilgi gördükten sonra, Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla geri dönüşüm enstrüman atölyesi kurulmaya karar verildi. Babaoğlu, 7 aylık kızı Melodi'ye hamile olduğu zamanlarda bile üretmekten vazgeçmedi. Kanun ve geri dönüşüm enstrümanlarının yanında Babaoğlu, hobi olarak minyatür müzik enstrümanları da yapmaya devam ediyor. Koronavirüs sürecini kızıyla ve eşiyle birlikte evde geçiren kanun ustası, geri dönüşüm enstrümanlarını tanıtmak adına, kendi yaptığı enstrümanlarla kızı Melodi'ye her gün yeni bir ukulele parçası çalıp, şarkı söyleyerek videolar çekiyor. O şarkıları söylerken minik kızı ise onu dinleyerek, annesiyle müzikle iç içe vakit geçiriyor. Babaoğlu, amacının yaptığı enstrümanları birçok kişiye gösterebilmek ve yüzlerde küçük bir tebessüm oluşturabilmek olduğunu söyledi.

UKULELE YERİNE 'KUTULELE'Geri dönüşüm enstrümanları yapmaya nasıl başladığını anlatan Babaoğlu, "Atölyede çok eski bir tavlam vardı ve onunla ne yapabilirim diye düşündüm. İnternetten izlediğim bir videoda Afrikalı çocuklar imkansızlıklar nedeniyle yağ tenekesinden gitar yapmışlardı. Ben de tavladan bir gitar yaptım. Daha sonra geri dönüşüm enstrümanları yapmaya başladım. Bir ukulelem vardı. Onun ölçülerinden bakarak kurabiye kutusundan, el küreğinden enstrümanlar yaptım. Kutudan yaptığım için enstrümanın ismine ukulele yerine 'kutulele' demeye başladım. Tahkim küreğinden yaptığım enstrümanın cıvatadan yaptığım eşiğine destek olması için gazoz kapakları sabitledim. Tellerin geçiş yerlerini kapı menteşesinden yaparak, bir kabloyla da rahatlıkla sahnede çalınabilir bir enstrüman haline getirdim. Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla geri dönüşüm enstrüman atölyesi kuracağız. Tabi geçirdiğimiz zorlu süreç içinde atölyeyi ilerleyen döneme erteledik" dedi.

Kaynak: DHA