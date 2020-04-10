Korona günlerinde kaygıyı yönetmek
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Koronavirüs, Güncel

Korona günlerinde kaygıyı yönetmek

Son dönemde dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok konuşulan konu koronavirüs salgını. Uzmanlar, bu süreçte beden sağlığımızı korumak kadar ruh sağlığımızı da korumanın önemine dikkat çekiyor.

10.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:22
Korona günlerinde kaygıyı yönetmek

Son dönemde dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok konuşulan konu koronavirüs salgını. Uzmanlar, bu süreçte beden sağlığımızı korumak kadar ruh sağlığımızı da korumanın önemine dikkat çekiyor.

Özel Hayat Hastanesinden Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, koronavirüs salgınının, bedenen insanları etkilemesinin yanı sıra belirsizlik durumunun kaygıya sebep olduğunu belirterek, bu kaygıyı yönetebilmek için çeşitli tavsiyelerde bulundu. Böyle zamanlarda kaygılı olmanın normal olduğunu söyleyen Basılgan,ancak kaygıya kapılıp gitmeden olabilecek en etkili tedbirleri alarak yaşamı devam ettirmek gerektiğinin de altını çizdi.

Filiz Yakmaz Basılgan şunları söyledi:

"Gelecekte ne olacağını kestirememek ve kontrol edememek stres ve endişeyle ilişkili iki anahtar unsurdur. Böyle zamanlarda kaygılanmak normaldir. Şu anda her zamankinden daha fazla sağlığınız, ailenizin ve arkadaşlarınızın sağlığı hakkında endişelenmek tamamen doğaldır. Yaşadığımız bu küresel kriz, dünyanın yaşadığı ilk kriz değil, daha öncede birçok felaketler yaşadık. Tabi bunun farkı, yeni olması ve belirsizlikleri. Covid-19 virüsüyle ilgili bilmediğimiz çok şey var; dolayısıyla, bu virüsün etkileri ve yayılması konusunda endişeli olmak normal tepkilerdir. Maksat bu tepkileri vermemek ve kaygılanmamak değildir. Hem kendinizde hem de başkalarında gözlediğiniz kaygıya saygı duymak, ancak endişeye kapılıp gitmeden de olabilecek tedbir alarak hayatı devam ettirmek gerekiyor."

Kaygıların yoğun hissedildiği dönemde yapılması gerekenlerden de bahseden Basılgan, "Endişelenmek yerine, kontrolünüz altında olanlara odaklanmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Kendinizi güvenilir kaynaklardan COVID-19 hakkındaki gerçeklerle donatın. Resmi kaynaklardan gelen tavsiyelere uyun ve yalnız veya karantinada olmanız gerekiyorsa sizin ve ailenizin ne yapacağına dair bir plan yapın. Sürekli, endişe verici, kaygı uyandıran hikayelere maruz kalmak bizi panikleyecek bir şey olduğuna ikna eder ve efsaneleri, söylentileri, yanlış bilgileri, belirsizlik ve kaygıyı daha da devam ettirir. Haberdar olmak veya kaçmak zor olsa da, koronavirüs ile ilgili haberlere ve sosyal medyaya maruz kalmanızı sınırlamak paniği düzenlemeye yardımcı olacaktır." - BURSA

Kaynak: İHA

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