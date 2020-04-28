Korona günlerinde hayvanlar alemi kamerada
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Korona günlerinde hayvanlar alemi kamerada

- Korona günlerinde hayvanlar alemi kamerada Dünyanın korona virüs ile mücadele ettiği bu günlerde hayvanların rahat yaşam sürdürdüğü anlar fotokapanlara yansıdı.

Korona günlerinde hayvanlar alemi kamerada
28.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:46

- Korona günlerinde hayvanlar alemi kamerada

TEKİRDAĞ - Dünyanın korona virüs ile mücadele ettiği bu günlerde hayvanların rahat yaşam sürdürdüğü anlar fotokapanlara yansıdı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülüp çok sayıda vaka sayısı olması üzerine ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Ülkece korona virüsten kurtulmak için 'Evde kal' çağrıları, şehirlerarası ulaşım kısıtlamasından sokağa çıkma kısıtlamasına kadar birçok sıkı tedbir uygulanıyor.

Fotokapanlara yansıdı

Bu çerçevede insanlar yoğun bir şekilde doğadan ve sokaklardan çekilince ormandaki hayvanların rahat bir nefes aldığı gözlendi. Hayvanların bu durumu Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce doğadaki popülasyonu takip etmek için kurulan fotokpanlara yansıdı. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde karaca ve tilkinin ormandan rahat tavırları gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde Kırklareli'de de bir karaca av koruma ve kollama ekiplerinin kameralarına takılmış bir süre ekiplere eşlik etmişti.

Korona günlerinde hayvanlar alemi kamerada

Kaynak: İHA

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