Korona günlerinde gazete kağıtlarından süs eşyası yapıyor
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Korona günlerinde gazete kağıtlarından süs eşyası yapıyor

İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan spor eğitmeni Senem Sabah (35), pandemi nedeniyle evde olduğu süreçte gazete kağıtlarından çeşitli süs eşyaları ve heykel yapıyor.

Korona günlerinde gazete kağıtlarından süs eşyası yapıyor
28.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:33

İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan spor eğitmeni Senem Sabah (35), pandemi nedeniyle evde olduğu süreçte gazete kağıtlarından çeşitli süs eşyaları ve heykel yapıyor. Sabah, hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor hem de yaptığı farklı tasarımlarla ilgi çekici eserler ortaya çıkarıyor.

Koronavirüs sürecinde evde olmayı fırsata çeviren spor eğitmeni Senem Sabah, evdeki gazeteleri değerlendirerek tasarladığı objeleri internet üzerinden satışa çıkardı. Sabah'ın yaptığı objeler, duvar süsleri, sepetler, şamdan ve Afrikalı kadın heykelleri ilgi görüyor. Özellikle bu dönemde geri dönüşüm konusunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Sabah, "Koronavirüs nedeniyle evde kalmaya devam ediyoruz. Spor eğitmeni olarak çalıştığım salon, pandemi nedeniyle bir süre önce kapandı. Ben de hem gelir elde etmek hem de evde vakit geçirmek amacıyla gazete kağıtlarını değerlendirerek böyle bir çalışma yapmak istedim. Daha sonra çevremdeki arkadaşlarımın olumlu geri dönüşleri oldu, çalışmalarım beğenildi ben de sosyal medya hesabımdan satışa sundum" dedi.

'GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM'Tasarımlarının tamamını geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlandığını belirten Sabah, "Koronavirüs bu sanatı uygulamam için bir fırsat oldu. Atık gazetelerden yapılan çeşitli objeler ilgimi çok çekmişti. Evdeyken gazete kağıtlarını biriktirmeye başladım. Bir tutkal ve gazete kağıdı sayfalarıyla yaptığım objeler boyanınca gözüme çok güzel göründü. İlk denemede yaptığım eserin komik olduğunu söyleyebilirim ancak daha sonra yaptıkça kendimi geliştirmeye başladım. Bu çalışmalarımı görüp, yapmak isteyenlere de yardımcı oluyorum. Aslında yapması zor değil ancak gerçekten vakit ayırmak gerekiyor. El emeği olduğu gibi farklı geldiği için de ilgi gördü" diye konuştu. Yaptığı ürünlerin fiyatlarını düşük tuttuğunu belirten Sabah, şunları söyledi: "Özel günler için de farklı objeler çalışıyorum. Bu da çok ilgi görüyor. Anneler Günü için hazırladığım setten çok sayıda sattım. Görüntüdeki güzelliğin yanında sağlamlığı ve silinebilir özellikleriyle de çok beğenildi. Şu an çalıştığım spor salonu kapalı olduğu için geçimimi evde yaptığım bu objelerle sağlıyorum. Ekonomime özellikle bu dönemde güzel bir katkısı oldu."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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