Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat! - Haber
Koronavirüs, Bilgisayar, Teknoloji, Haber

Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat!

Koronavirüsü nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde zamanımızın çoğunu bilgisayar ya da telefon başında geçiriyoruz.

27.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:27
Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat!

Koronavirüsü nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde zamanımızın çoğunu bilgisayar ya da telefon başında geçiriyoruz. Uzun süre ekrana bakmak ise gözlerimiz için tehlike oluşturuyor. Peki, bu tehlikelerin ne kadar farkındayız? Kişilerin uzun süre dijital ekrana bakmaları sonucu ortaya çıkan bilgisayar görme sendromu olarak da adlandırılan dijital görme zorluğu tam olarak nedir? Belirtileri nelerdir?

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuran Şık Küçük, dijital ekranlar karşısında çok fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde, bilgisayar görme sendromuna karşı uyarıyor. Uzun süre ekrana bakma nedeniyle gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, yorgunluk, bulanık görme, çift görme, kuru göz, baş-boyun ve omuz ağrısı gibi semptomlarla karşılaşılabileceğini ifade eden Küçük, gözlerimizi dinlendirmemiz gerektiğini, kurumalarına engel olmamız gerektiğini belirtiyor.

Uzun Süre Tek Bir Yere Odaklanmak Bilgisayar Görme Sendromuna Neden Oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini paylaşan Dr. Küçük, bilgisayar kullanma yaş ortalamasının 8, cep telefonu kullanma yaşının 10 olduğunu belirtiyor ve bu yaşların ne kadar küçük olduğuna dikkat çekiyor. Küçük, her 10 çocuktan 9'unun televizyon izlediğini de sözlerine ekliyor. 6-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların %2.6'sının 24 saatten fazla ekran başında kaldığını belirten Küçük, çocukların bu kadar uzun süre bilgisayar başında zaman geçirmelerinin hem fizyolojik hem de psikolojik sonuçları olduğunun altını çiziyor.

Uzun süre ekran kullanımı sonrası gözde hissedilen kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, yorgunluk, bulanık görme, çift görme, kuru göz belirtilerinin bilgisayar görme sendromuna işaret ettiğini belirtek Dr. Nuran Şık Küçük, bu sendromun en çok çocuklarda görüldüğünü ifade ediyor. Sürekli bilgisayar ekranına bakılması, uzun süre tek bir yere odaklanılmak zorunda kalınmasının göz kaslarını yorduğunu belirten Küçük, bilgisayar karşısında çalışırken, bir şey izlerken ya da eğitim alırken veya cep telefonu ile ilgilenirken sık sık gözlerimizi ekrandan kaldırıp, odak süremizi kısaltmamız gerektiğini sözlerine ekliyor.

Uygun Açı ve Mesafe Göz Sağlığı için Son Derece Önemli

Bilgisayar ya da telefonda bir şeye bakarken uygun açı, uygun mesafe ve uygun ışığın öneminin altını çizen Küçük, hem göz sağlığı hem de boyun, sırt sağlığımız için doğru oturmamız gerektiğini ve doğru açıdan ekrana bakmamız gerektiğini sözlerine ekliyor.

Bu durumun gece uykusunu da etkilediğini ifade eden Küçük, kaliteli bir gece uykusu uyumak istiyorsak gün içinde dijital ekranlara bakarken dikkatli olmamız gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti Haber
Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haber
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
Hollandalı yıldız futbolcudan futbola dönüş sinyali Haber
Hollandalı yıldız futbolcudan futbola dönüş sinyali
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haber
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Haber
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu Haber
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Naci Bostancı Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Haluk Levent Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Mesut Özil Hikmet Karaman Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Kim Jong Un
Şu an buradasınız: Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 00:52:46. #1.15#
title