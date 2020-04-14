'Korona Günlerinde Aşk' temalı resim yarışması
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Tema Vakfı, Bodrum, Güncel

'Korona Günlerinde Aşk' temalı resim yarışması

Yaşadığımız bu süreci sanatla bir araya getirmek amacıyla yapılacak yarışmaya katılmak isteyen herkes, Bodrum Sanat ve Antika Fuarı'nın web sitesinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

14.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:02
'Korona Günlerinde Aşk' temalı resim yarışması

Koronavirüs tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına aldı. Modern dünya tarihinin en zor günlerinin yaşandığı karantina günlerinin etkilerini sanatla unutulmaz hale getirmek, sanatçı gözünden ölümsüz kılmak ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile Bodrum Sanat ve Antika Fuarı, organizatörü Demos Fuarcılık, Avantgarde İletişim'in iş birliğiyle ''Korona Günlerinde Aşk'' temalı resim yarışması düzenliyor.

Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen Bodrum Sanat ve Antika Fuarı, Avantgarde İletişim ile birlikte tüm yaşantı ve algıların değiştiği bu günleri sanatçıların gözüyle ölümsüzleştirmek amacıyla ''Korona Günlerinde Aşk'' temalı resim yarışması düzenliyor. Sanatın hayatımızın her alanında olduğunu dile getiren Avantgarde İletişim Ajans Başkanı Burçak Ilıman ''Hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bizler evlerimizde kaldığımız bu süreçte insanların sanatla bir arada olmaları ve zamanlarını güzel etkinliklerle geçirmeleri için çalışıyoruz. Belki de bu süreç insanların kendilerinde keşfetmediği yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak'' ifadelerinde bulundu.

Tema: Korona Günlerinde Aşk

Tüm dünyada pandemi ilan edilmesiyle birlike hastanelerin dolduğu, insanların öldüğü, herkesin evlerinde olduğu zorlu günler yaşanıyor. Bu zorlu günlerde ailemize, çevremize, işimize duyduğumuz özlemi resmetmek amacıyla düzenlenen resim yarışmasının teması ise ''Korona Günlerinde Aşk'' olarak belirlendi. Sanatın hayatımızın her alanında varolduğunu dile getiren Demos Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Aslan ''Sanatının öneminin ve gücünün farkındayız. Zor günlerden geçtiğimiz bu süre içerisinde insanların sanatın şifalandırıcı gücünden kopmamasını ve üretmeye devam etmelerini istiyoruz. Bu kapsamda ''Korona Günlerinde Aşk'' temasıyla düzenlediğimiz yarışmamızda yer alacak eserleri heyecanla bekliyoruz'' ifadelerinde bulundu. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Haziran 2020 olmakla beraber, sonuçlar 21-22 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle birlikte yarışmayı kazanan eserler Bodrum Sanat ve Antika Fuarı (BAAF) 'da sergilenecek.

Sanat ve Antikaya Dair Seçkiler Bodrum'da Sanatseverler İle Buluşuyor

Tarihsel dokusu ve kendine has mimarisi ile Ege'nin İncisi Bodrum, 19 – 23 Ağustos 2020 tarihleri arasında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bodrum Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek BAAF Bodrum Sanat ve Antika Fuarı; uluslararası sanatçıların katılımı ile bir ilke imza atıyor. Ülkemizde çağdaş sanatın gelişebilmesi adına önemli bir hamle olarak görülen BAAF, ulusal pek çok sanatçının yanında uluslararası sanatçıları da ağırlamayı planlıyor. BAAF Bodrum Sanat ve Antika Fuarı, plastik sanatlara ait seçkin sanat eserlerini, antika objeleri ve canlı performansları ile tam bir sanat şöleni yaşatacak. 70 galeri 500 sanatçı ve 30 antika firmasının katılımıyla gerçekleşmesi planlanan fuar; Bodrum'lu sanatseverlere sanatsal üretim ve antika objelerin yanı sıra yetkin yapıtlardan oluşan koleksiyon seçkileriyle buluşma, sanatsal malzeme yayınlara ilişkin faaliyet gösteren birimlerle bir araya gelebilme şansı da sunuyor. Bodrum'lulara farklı başlıkları içeren bir dizi akademik etkinlikle kucaklaşma imkanı da sunarak sanatı antikayı bir araya getiren fuar, 5 gün boyunca ziyaretçilerine sanat dolu anlar yaşatacak.

Kaynak: Bültenler

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