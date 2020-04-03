Korona günlerinde aşk 'engel' tanımadı Lösemi hastası Yavuz Uygur (41), nişanlısı Nilgün Savaş (38) ile hastanede tedavi gördüğü hasta yatağında dünya evine girdi.

Lösemi hastası Yavuz Uygur (41), nişanlısı Nilgün Savaş (38) ile hastanede tedavi gördüğü hasta yatağında dünya evine girdi. Çift, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın kıydığı nikah ile bir ömür boyu 'Evet' dedi.

Geçen yıl temmuz ayında lösemi teşhisi ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde toplamda 5 kür tedavi gören Yavuz Uygur, olduğu nakil sonrası 27 Şubat'tan bu yana yatarak tedavi görüyor. Uygur bir yandan haftaya yapılacak yeni ilik nakli için hazırlanıyor. Nişanlısı Nilgün Savaş ile eylül ayında evlenmeyi planlarken mayıs ayına nikah günü almaya karar veren Yavuz ve Nilgün çifti, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu korona salgınından dolayı evlilik planlarını öne alınca nikahı da hastane odasında gerçekleştirdiler. 'Hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu beraberliğe' diye söz vererek evlilik yemini eden çift, cüzdanlarını Beylikdüzü Belediye Başkanının elinden aldı. Öte yandan çiftin şahitleri önlem amacı ile tek tek içeri alınarak imza attı.

Nikahı kıyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Benim için özel bir nikah olacak. Şahitlerimizi içeri tek tek alacağız. Sizlerden birkaç ricam olacak. Ömür boyu mutlu olmanızı istiyorum. Ayağa kalkmanı istiyorum. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel evlatlar da yetiştireceğinize inanıyorum. Aile cüzdanınızı her ikinize vermek istiyorum. Mücadele etmeye devam, pes etmek yok. Makamımda sizleri bekleyeceğim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA