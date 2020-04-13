Korona günlerinde aşk: Canlı yayında nikah kıydılar İzmir'in Balçova ilçesinde evlenmeye karar veren Veyis Akın ve Şermin Sönmez, korona virüsü tedbirleri altında nikahlarını kıyarken, çiftin nikahı düğüne katılamayan anne, baba ve akrabaları için canlı yayınlandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde evlenmeye karar veren Veyis Akın ve Şermin Sönmez, korona virüsü tedbirleri altında nikahlarını kıyarken, çiftin nikahı düğüne katılamayan anne, baba ve akrabaları için canlı yayınlandı.

Küresel salgın haline gelen korona virüsü, tüm dünyada insanların alışkanlıklarını değiştirmesine neden oldu. Yeni bir hayata 'merhaba' demek için evlenmeye karar veren; ancak salgın nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan Üretim Yöneticisi Veyis Akın ve insan kaynakları Uzmanı Şermin Sönmez, Balçova Belediyesinde nikahlarını kıydırdı. Korona virüs tedbirleri altında sadece iki şahidin katıldığı törende Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, genç çiftin hayatlarını birleştirme kararını resmiyete dökerek evlilik imzalarını attı.

Anne ve babası da katılamadı, canlı yayın yaptılar

Ailelere canlı yayın yapılan nikah törenini aynı zamanda doğum gününe denk getiren Damat Veyis Akın, "Çok farklı düşünmüştük; ama şartlar böyle olmasına neden oldu. Evlerinden çıkamayan ailelerimize moral olmasını istedik" dedi.

Gelin Şermin Sönmez ise "Tabiat ana bize bir uyarıda bulundu. Bizler hem kendi neslimizi sürdüreceğiz hem de doğadaki tüm canlılara saygılı olacağız" dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, genç çifti kutlayarak, "Çok zor günlerde birlikte bir yaşama 'evet' dediniz. Bir ömür boyu bu direnme gücünüzle birbirinizi sevin, sayın ve hayatınız boyunca hep mutlu olun" temennisinden bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA