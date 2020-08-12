Korona Güncesi... Serap Emil: Üniversitelerde güz dönemi uzaktan eğitim olabilir 'Korona virüsünün ikinci dalga endişesi sürerken güz döneminde okullar açılacak mı?', 'Mart 2020'den bu yana Türkiye'de üniversitelerde uzaktan eğitim süreci nasıl işledi?

DUVAR - 'Korona virüsünün ikinci dalga endişesi sürerken güz döneminde okullar açılacak mı?', 'Mart 2020'den bu yana Türkiye'de üniversitelerde uzaktan eğitim süreci nasıl işledi?', 'Uzaktan eğitim öğrencileri, akademisyenleri nasıl etkiliyor?', 'YÖK son raporunda üniversitelerden neye karar vermesini istedi?' Bu soruları ve Türkiye'de yüksek öğretimin sorunlarını Gazete Duvar yazarı Mühdan Sağlam Korona Güncesi için ODTÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Serap Dr. Emil ile konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com