Korona Güncesi... Sema Genel Karaosmanoğlu: Belirsizliğin bedelini en çok mülteciler ödüyor Korona salgını tüm dünyada ek önemleri gerekli kılıyor.

DUVAR - Korona salgını tüm dünyada ek önemleri gerekli kılıyor. Beklenen ikinci dalga, toplumlarda kaygılara neden oluyor. Eğitimden sağlığa pek çok alanda devletler ve kurumlar yeni normale alışmaya çalışıyor. Peki en kırılgan gruplar içinde yer alan mülteciler için durum ne? İnsani yardım süreçleri korona salgınından nasıl etkilendi? Türkiye'nin bu yeni gerçek karşında karnesi nasıl? Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, Korona Güncesi için Gazete Duvar Yazarı Mühdan Sağlam'ın sorularını yanıtladı.

"Korona Güncesi programı Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciğinin katkılarıyla hazırlanmıştır."

Kaynak: DailyMotion.com