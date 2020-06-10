Korona Güncesi... Brian Mier: Brezilya'nın iki virüsü Covid-19 ve Bolsonaro Korona virüsü dünyada yayılmaya devam ediyor.

DUVAR - Korona virüsü dünyada yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre 6.5 milyonun üzerinde kişi koronaya yakalandı. Virüsün hızla yayıldığı ülkelerden biri de Brezilya. Brezilya'da 615 bin kişi hastalandı; ölü sayısı 34 bini geçti. Bu durum Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve iktidarının virüse dönük politikalarının sorgulanmasına neden oluyor. Gazete Duvar Yazarı Mühdan Sağlam, Korona Güncesi için Telesur İngilizce Editörü Brian Mier ile Brezilya'da yaşananları konuştu.