Korona gölgesinde ilk kapsamlı sınav, önlemler dahilinde başladı Pandemi sürecinde yapılan ilk kapsamlı sınav olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, tüm Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs önemleri dahilinde başladı.

Pandemi sürecinde yapılan ilk kapsamlı sınav olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, tüm Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs önemleri dahilinde başladı. Binalar sınav öncesi detaylı olarak dezenfekte edilirken, adayların kullanmaları için giriş kısımlara dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Ayrıca, sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), normalleşme sürecinin ardından ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla bugün gerçekleşmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sınava girecek adaylar, okullara sabah erken saatte geldi. Adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Çekilen şeritlerle sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. 10.15'te başlayan sınav için girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında, binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlenip dezenfekte edilirken, binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapıldı.

Kendini denemek için sınava girdiğini dile getiren Umut Enes Ahan, "Sınav için yoğun bir önlem var. Dezenfektan falan tüm imkanlar var. Sınava gireceğiz hayırlısı olsun" dedi.

Astsubay olmayı istediğini ifade eden Abdulkadir Sönmez ise, "Daha öncede ÖSYM'nin videosunda izledim. Giriş yapmadan önce okullar temizlendi ve dezenfekte yapıldı. Girişte el dezenfektesi veriliyor. Önlemler yoğun ve sıkı. Güvenli bir şekilde sınava girip çıkabileceğiz" diye konuştu.

135 dakika süren sınavın saat 12.30'da sona ereceği kaydedildi.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Kaynak: İHA