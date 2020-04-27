Korona gelinlik satışlarını vurdu, gelinler panik yaşıyor
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Korona gelinlik satışlarını vurdu, gelinler panik yaşıyor

Korona gelinlik satışlarını vurdu, gelinler panik yaşıyor Türkiye'de korona virüsü nedeniyle ertelenen düğünler, Sivas'ta ki gelinlik satışlarını vurdu, satışlar yüzde 90 oranında azalırken, birçok dükkan kepenk kapattı Türkiye'de korona virüsü nedeniyle ertelenen düğünler, Sivas'ta ki...

Korona gelinlik satışlarını vurdu, gelinler panik yaşıyor
27.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:01

Korona gelinlik satışlarını vurdu, gelinler panik yaşıyor

Türkiye'de korona virüsü nedeniyle ertelenen düğünler, Sivas'ta ki gelinlik satışlarını vurdu, satışlar yüzde 90 oranında azalırken, birçok dükkan kepenk kapattı

SİVAS - Türkiye'de korona virüsü nedeniyle ertelenen düğünler, Sivas'ta ki gelinlik satışlarını vurdu, satışlar yüzde 90 oranında azalırken, birçok dükkan kepenk kapattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını gelinlik üreticilerini de vurdu. Her gün yoğun mesai harcayarak gelinlik diken Sivas'ta ki gelinlikçiler, korona virüs salgını nedeniyle müşteri bulamazken, bazı işletmeler ise dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Kentte gelinliğe olan talep ise yüzde 90 oranda azaldı.

"Gelinler panikk içerisinde"

Virüs nedeniyle düğünlerin ertelenmesinden dolayı gelinlik satışlarının büyük oranda azaldığını ifade eden işletme sahibi Cansın İnce, salgın öncesi rezervasyon yapan gelinlerin panik yaşadıklarını belirtip, "Şuan mağazamız bayağı yoğun ve kalabalık olması gerekiyordu. Birden fazla işçinin çalışması gerekiyordu. Arkadaşlarımız işsiz kaldılar. Gelen giden çok yok, tek işçiyle devam ediyoruz. Bayram önü şuan herkesin gelinlik seçmesi gerekirken mağazada tek başına oturuyor elamanlarımız. Çok üzücü bir durum. Bu virüs ne zaman biter bilmiyoruz. Umarım en kısa zamanda biter. Daha öncesinden rezervasyon yapmış olduğumuz gelinlerimiz çok panikler, heyecanlılar. İnşallah virüs biter onlarında düğünleri olur. Çünkü her gün arıyorlar, bilgi almak istiyorlar açılacak mı diye. Umarım düğün sezonu açılır" dedi.

"Fiyatlarda indirim yapacağız"

Gelinlik fiyatlarının 2 bin TL ile 10 bin TL arasında değiştiğini ifade eden İnce, düğün sezonu açılınca gelinliklere indirim yapacaklarını dile getirdi. İnce, "Gelinlik satışlarımızda bayağı bir düşüş oldu. Zaten sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Randevuyla çalışıyoruz. Şu an bizim günlük 20, 30 tane müşteri almamız gerekiyorken 2, 3 tane müşteri alabiliyoruz. Oda çok nadir geliyorlar çünkü düğün salonlarının açılacağı malum. Fiyatlarda mutlaka bir düşüş yapıyoruz. Salonlar açılsa düğünler başlasa zaten en güzel indirimleri yapacağız inşallah. Daha önceki rezervasyonlara da yaptık. Gelinlerimiz panik olmasın ben açılacağını umut ediyorum. Onlarında inşallah düğünleri olacak" ifadesini kullandı.

Korona gelinlik satışlarını vurdu, gelinler panik yaşıyor

Kaynak: İHA

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