Korona geçirenler aşı olabilir mi? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir?

Koronavirüs geçirenler aşı olabilir mi, sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle aşısı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki, Koronavirüs aşısı zorunlu mu?, Koronavirüsü atlatanlar aşı olacak mı? Koronavirüs aşısının koruyuculuk süresi ne? Korona geçirenler aşı olabilir mi? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir?

Koronavirüs geçirenler aşı olabilir mi, sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle aşısı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki, Koronavirüs aşısı zorunlu mu?, Koronavirüsü atlatanlar aşı olacak mı? Koronavirüs aşısının koruyuculuk süresi ne? Korona geçirenler aşı olabilir mi? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir? İşte detaylar haberimizde...

KORONA GEÇİRENLER AŞI OLABİLİR Mİ?

Koronavirüsü aşısının hastalığı geçirenlerde kaç doz uygulanacağı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında merak edilen sorulara yanıt verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz aşı yapılması konusundaki fikirlerini sorması üzerine Şahin, "Yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir." dedi.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLERDE TEK DOZ AŞI YETERLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısına, Alman Biontech firmasının Türk ortakları Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci çifti de katıldı. Bakan Koca, toplantının ardından, video konferans yöntemiyle toplantıya katılan Prof. Dr. Şahin ile birlikte kamera karşısına geçerek açıklama yaptı.

Prof. Dr. Şahin, bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneylediklerini kaydederek, "Bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

Enfeksiyonu geçirmiş olan kişilerde, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir. Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra. Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşların zamanında aşı olması gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Şahin, Türkiye'de hem aşı üretmek hem de ar-ge yapmak istediklerini kaydederek, "Biz Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için" ifadelerini kullandı.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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