Korona endişesine karşı 65 yaş üstüne terapi hizmeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona endişesine karşı 65 yaş üstüne terapi hizmeti - Haber
Kağıthane, Haber

Korona endişesine karşı 65 yaş üstüne terapi hizmeti

Korona endişesine karşı 65 yaş üstüne terapi hizmeti Kağıthane Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek Kağıthane Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kaygılanan ve panik yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara uzman psikologları ile telefon aracılığıyla terapi...

22.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:04
Korona endişesine karşı 65 yaş üstüne terapi hizmeti

Korona endişesine karşı 65 yaş üstüne terapi hizmeti

Kağıthane Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kaygılanan ve panik yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara uzman psikologları ile telefon aracılığıyla terapi hizmeti veriyor.

Korona virüs (Covid-19) salgının yayılmaması için sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara Kağıthane Belediyesi psikolojik destek vermeye başladı. Uzman psikologlar tarafından telefon ile iletişime geçilerek birebir görüşme sağlanıyor. Görüşme esnasında psikologlar 65 yaş üstü vatandaşlara yaşanan süreci daha iyi yönetebilmeleri için destek oluyor. Verilen psikolojik destek ile yaşlıların üzerlerinde oluşabilecek kaygı ve stresin en aza indirgenmesi hedefleniyor.

"Evde can sıkıntısından ve kaygıdan dolayı arıyorlar"

Uzman Psikolog Kardelen Çakıroğlu "65 yaş üstü vatandaşlarımız bize müracatta bulunuyor. Bizde telefon ile onlara geri dönüş yapıyoruz. Evde can sıkıntısından ve kaygıdan dolayı arıyorlar. Torunları ile görüşemiyorlar bundan dolayı da arıyorlar. Bizde onlara evde neler yapacakları ile ilgili bilgi veriyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yüz yüze görüşme sağlamıyoruz süreçten dolayı sadece telefon ile görüşüyoruz. Başvuran sayısı da değişiyor bazen 20 kişi oluyor bazen 3, 4 kişi oluyor. Şuan öncelikli sorunlar erzak, barınma gibi şeyler daha sonra psikolojik desteğe başvuruyorlar. 65 yaş üstüne bulunduğumuz tavsiyeler ise beslenmenize dikkat edin, ilaçlarınızı düzenli olarak alın ve gün içerisinde sürekli televizyon izlemeyin tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

Korona endişesine karşı 65 yaş üstüne terapi hizmeti

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi Haber
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Haber
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi Haber
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Korona endişesine karşı 65 yaş üstüne terapi hizmeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:51:33. #1.14#
title