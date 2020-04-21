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Avrupa Birliği, İhracat, Ekonomi

Korona döneminde meyve sebze ürünlerine talep arttı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, "Bölgemizin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 10,87 oranında artış kaydetti.

21.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:05
Korona döneminde meyve sebze ürünlerine talep arttı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, "Bölgemizin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 10,87 oranında artış kaydetti. En fazla ihracat sırasıyla Rusya Federasyonu, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a gerçekleşti" dedi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, korona virüs salgınının tıbbi boyutlarının yanı sıra dünya ekonomileri üzerindeki risklerini değerlendirdi. Üretim faaliyetlerin dünya genelinde ciddi yavaşlama gösterse de bazı sektörlerde etkilenme oranının daha düşük olduğunu dile getiren Bulut, "İlaç sektörü ile tarım ve gıda sektörleri ise artış eğilimi gösterdi. Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizin tarım ve gıda sektörlerinde rakibi konumundaki İspanya ve İtalya gibi ülkelerde özellikle büyük ölçekli şirketlerde üretimin durması nedeniyle Türkiye AB ülkelerindeki etkinliğini artırdı. Ülkemiz üreticileri sadece yurt içi tedariğini değil, dünya taleplerini de karşılıyor. Tedbirlerin yoğun olarak uygulanmaya başlandığı 20 Mart-20 Nisan arasındaki dönemde bölgemizin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 10,87 oranında artış kaydetti. En fazla ihracat sırasıyla Rusya Federasyonu, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a gerçekleşti. Yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler ise domates ve biber oldu. Bu ürünleri, elma, kabak ve portakal takip etti" şeklinde konuştu.

"Sınır kapısındaki yığılmalar azaldı"

Salgının ticarette oluşturacağı olumsuzluklara karşılık hızlı bir şekilde tedbir alınabilmesi için ihracatçı firmaların hedef pazarlarında ve transit geçiş yaptıkları ülkelerde alınan tedbirler, şoför ve araç geçişlerine yönelik uygulama değişikliklerini anlık olarak üyelere bildirdiklerini dile getiren Bulut, "Salgının ticarette, taşımacılıkta neden olduğu sorunları aşmak için de ihracat ailesi olarak bir arada hareket ederek sorunlarımızı ilgili mecralarda dile getirip çözme yoluna gidiyoruz. Kapıkule'de şoför-dorse değişimi için çalıştık ki bu durum sınır kapısındaki yığılmalara önemli ölçüde çözüm getirdi. İhracatımızda karayolu ile taşımacılıkta yaşanan sorunları azaltmak amacıyla havayolunun daha fazla kullanılması için çalışmalar yürütüyoruz. Ancak, ihracatçı firmalarımız ile üretici firmalarımızın tesislerinde uygulayacakları tedbirler öncelikle kendi sağlıkları için ayrıca salgının yayılma riskini azaltmak için oldukça önemli. Unutmayalım ki hedef pazarlarımızın Türk ürünlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Tüm tedbirlere uyarak, hep birlikte üretim ve ihracatımızı daha fazla artırabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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