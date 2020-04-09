Korona döneminde kuruyemişe talep arttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Korona döneminde kuruyemişe talep arttı - Haber
Karantina, Türkiye, Yaşam

Korona döneminde kuruyemişe talep arttı

Türkiye'de salgın sebebi ile alınan tedbirler sonucu evlerinde daha uzun vakit geçiren vatandaşların kuruyemiş tüketimine önemli ölçüde arttı.

09.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:09
Korona döneminde kuruyemişe talep arttı

Türkiye'de salgın sebebi ile alınan tedbirler sonucu evlerinde daha uzun vakit geçiren vatandaşların kuruyemiş tüketimine önemli ölçüde arttı.

Dünya genelinde hızla yayılan ve ölüm sayısı her geçen gün artan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de de birçok önlem alındı. Önce ortak oturma alanı olan işletmelerin kapanması, ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yürürlüğe giren geçici sokağa çıkma yasağı vatandaşların evlerinde geçirdikleri zamanı oldukça artırdı. Yasal olarak dışarı çıkamayanlarla birlikte bireysel karantina için kendilerini evlerine kapatan vatandaşlar ise kuruyemiş tüketimine yöneldi. Evde geçirilen süre içerisinde televizyon izlerken ya da oyunlar oynarken en çok tercih edilen aperatif olarak kuruyemiş çeşitleri tercih ediliyor. Vatandaşlar evde olmanın yaşattığı psikolojik baskıyı, yiyecek ve özellikle kuruyemiş tüketerek yenmeye çalışıyor.

"Sıkıldıkları için fazla kuruyemiş tüketiyorlar"

Eskişehir'de bir kuruyemişçi olan Alaaddin Erim, vatandaşların Korona virüs salgını döneminde kuruyemiş tüketimine daha fazla yöneldiklerini belirtti. Evde olmanın oluşturduğu sıkkınlık hissi nedeniyle insanların kuruyemiş tüketme ihtiyacı duyduklarını ifade eden Erim, "Korona virüs nedeniyle insanlar sıkıntıda oldukları için bazı ihtiyaçlarını giderdikten sonra evlerinde gidiyorlar. Eve dönerken de sıkıntıdan fazla tükettikleri kuruyemişi almadan da geçmiyorlar. Karantina dönemini bu şekilde atlatmaya, kendilerini bu şekilde meşgul etmeye çalışıyorlar herhalde. Biz de elimizden geldiğince vatandaşlarımızı memnun edecek şekilde ve sağlıklarını tehlikeye sokmadan hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Durum böyle giderse fiyatlar değişecektir"

İlerleyen günlerde kuruyemişe olan talebin artması nedeniyle fiyatların da artabileceğini aktaran Alaaddin Erim, "Genellikle bu dönemde fındık ve fıstık tercih ediliyor. Kuru meyvelerden ise kayısı ve incir, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri olduğu bilindiği için çok tercih ediliyor. Fiyatlarımızda da şu anda bir değişme yok fakat durum böyle giderse değişme olacaktır diye düşünüyorum. Talep artınca haliyle fiyatlarda da artış olabilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haber
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Erdoğan, 'Bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haber
Erdoğan, "Bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Haber
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haber
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı Haber
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haber
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler belli oldu
İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler belli oldu
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen 'korona' cezasını iptal etti
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet durdurma talebinde bulunun
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet...
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Simge Sağın Acun Ilıcalı Levent Yamanel Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: Korona döneminde kuruyemişe talep arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 10:54:34. #1.15#
title