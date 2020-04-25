Korona döneminde kan bağışı azaldı
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Korona döneminde kan bağışı azaldı

Korona virüs Covid-19 endişesi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışının azaldığını belirten Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr.

25.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:04
Korona döneminde kan bağışı azaldı

Korona virüs Covid-19 endişesi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışının azaldığını belirten Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen, "İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgede, Kızılay'a plazma ve kan bağışı yapacak olanlar istisna olarak tanımlanmış durumda. Kısıtlamanın olduğu gün de gelebilirler, diğer günlerde de gelebilirler" dedi.

Yeni tip Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye'de eve kapandı. Virüsün bulaşmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların evlerinde kalmaları önerilirken, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmeye başlandı. Virüsün yayılma hızının yüksek olduğu ve kısıtlamaların getirildiği bu dönemde Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışlarının hayli azaldığını belirten Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kaldığını önemle vurguladı.

"Kan bağışı azaldı"

Kan bağışının oldukça azaldığını açıklayan Dr. Erkan Ergen, "Kan bağışı azaldı tabii ki. Çünkü vatandaşlarımızın evde kalmalar gerekiyor. Haliyle kan bağışlarımızda önemli miktarda bir düşü gerçekleşti. Bizim klasik bir söylemimiz vardır, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır diye. Tabi kan ihtiyacı devam ediyor hastanelerde. Dolayısıyla kan ile ilgili bu sıkıntımızı da bir an evvel gidermek durumundayız. Hem Kızılay Genel Merkezi'nde hem de kendi lokalimizde bağışçılarımıza bilgilendirme mesajı gönderiyoruz. Biliyorsunuz zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları oluyor. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgede, Kızılay'a plazma ve kan bağışı yapacak olanlar istisna olarak tanımlanmış durumda. Eğer vatandaşlarımız kan bağışı yapmak üzere Eskişehir Adalar Kan Alma Birimi'ne gelip kan bağışı yapabilirler. Kısıtlamanın olduğu gün de gelebilirler, diğer günlerde de gelebilirler. Burası 7 gün açık olan bir merkez. Saat 12.00 ile 19.00 arasında rahatlıkla gelip kan bağışı yapabilirler. Dolayısıyla hastanelerde kana ihtiyaç duyan hastalarımızın bu ihtiyaçlarının giderilmesine çok önemli bir katkıda bulunmuş olurlar" şeklinde konuştu.

"Kan bağışı ile herhangi bir hastalığın bulaşması söz konusu değil"

'Korona virüs bulaşır' endişesiyle vatandaşların kan bağışı yapmaktan çekindiklerini ancak endişelerin yersiz olduğunu öne süren Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen, "Böyle bir korkunun olması psikolojik olarak doğaldır. Ama kan bağışı ile herhangi bir şeyin bulaşması söz konusu değil. Kan merkezlerimizi sürekli olarak hijyenik bir ortam olarak tutuyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bir yoğunluk oluşmasına da burada izin vermiyoruz. Randevulu sistem ile çok az sayıda kişiyi içeri alarak sırayla kan bağışlarını alıyoruz. Gönülleri rahat olsun çok rahat bir şekilde gelip kan bağışı yapabilirler. Başka hastaların hayatını kurtarmak için bunu yapmalıyız. Biliyorsunuz kanın bir fabrikası yok. Kanın kaynağı insan. Birileri kan bağışı yaparsa eğer elimizde kan olur Kızılay olarak. Biz de görevimizi yapma şansına sahip oluruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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