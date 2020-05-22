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Korona dönemi bayram tıraşı

Korona dönemi bayram tıraşı Arefe Günü başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı boyunca sürecek.

22.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:36

Korona dönemi bayram tıraşı

İSTANBUL - Arefe Günü başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı boyunca sürecek. Kısıtlama öncesinde berberlerde yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafeye önem verilen berberlerde müşteriler maske ve tek kullanımlık havlular kullanarak bayram tıraşlarını oluyorlar. Berberler, bugün saat 23.00'a kadar açık kalacak.

Koronavirüs tedbirleri dahilinde yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförler tekrar vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ramazan Bayramı öncesinde berberler kuralları tam uygulayarak kendilerini ve müşterilerini virüsten korumak için kullandıkları koruma önlemlerine devam ediyor. Sosyal mesafe ve hijyen koşullarına çok dikkat edildiği berberlerde eldiven ve maske takılmadan müşteri alınmıyor. Bekleyen müşteriler ise iş yerlerinin dışında bekliyor yada randevulu sistem ile sıra alabiliyor. Berberler, bugün saat 23.00'a kadar açık kalacak.

"Önlemlerimizi aldık sosyal mesafeye uyarak tıraşlarımızı yapıyoruz"

Ramazan Bayramı öncesi işlerin yoğun olduğunu belirten berber Dinçer Keskin, "Tüm önlemlerimizi aldık. Berberler odasının bize verdiği genelgelere ve kurallara uyarak müşterilerimize tek tek hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizi randevulu bir şekilde birer saat arayla alıyoruz. Daha önceki bayramlara göre biraz daha sakin geçiyor. Kendi müşteri potansiyelimizin yarısı kadar hizmet vermekteyiz. Tüm önlemlerimizi aldık sağlıklı ve sosyal mesafeye uyarak tıraşlarımızı yapıyoruz. Müşterilerimizin için tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık penuarlar (önlük) kullanıyoruz. Eskisi gibi bir havluyu yıkayıp tekrar kullanmıyoruz. Tüm malzemelerimiz tıraştan sonra dezenfektan ediliyor. Müşteriler buraya içi rahat bir şekilde geliyor bizde onlar için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Tıraş olmaktan çok mutluyum"

Berberlerin kapanması ile tıraş olamadığını belirten müşteri Muhammet Demirci, "Şu an traş olmaktan çok mutluyum. Buraya gelirken kafamda soru işaretleri vardı ama gayet titiz bir ortamda olduğum için mutluyum. Bazı insanların kafasında soru işareti olabilir ama hiçbir şekilde maskesiz içeri alınmıyor o yüzden bence kimsenin kafasında soru işareti olmamalı" ifadelerini kullandı.

Korona dönemi bayram tıraşı

Kaynak: İHA

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