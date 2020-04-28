Korona dolayısıyla türbeye giremeyen vatandaşlar, dualarını dışarıda yaptı Korona dolayısıyla türbeye giremeyen vatandaşlar, dualarını dışarıda yaptı Sivas'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapanan Abdulvahap Gazi Camisi ve türbesine giremeyen vatandaşlar, türbe dışından dualarını ettiler.

Korona dolayısıyla türbeye giremeyen vatandaşlar, dualarını dışarıda yaptı

Sivas'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapanan Abdulvahap Gazi Camisi ve türbesine giremeyen vatandaşlar, türbe dışından dualarını ettiler.

SİVAS - Sivas'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapanan Abdulvahap Gazi Camisi ve türbesine giremeyen vatandaşlar, türbe dışından dualarını ettiler.

Sivaslıların Ramazan ayında akın ettiği, kent merkezi Huzur Mahallesi Yukarıtekke de bulunan Abdulvahap Gazi camisi Korona virüsü dolayısıyla sessiz kaldı. Abdulvahap Gazi türbesine ve Şehzade Beyazıt türbesini ziyaret etmek için camiye gelen vatandaşlar, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Korona virüs (Covid-19) Ramazan tedbirleri kapsamında türbeler vatandaşların ziyaretlerine kapatılmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında türbelere giremeyen vatandaşlar, cami dışarısından dua etti.

"Uzaktan dua ettik"

Türbeye giremedikleri için dışarıdan dua ettiklerini belirten Oktay Bali, "Ramazan ayında buraya gelip dua etmek Sivas'ta bir gelenektir. Ağzımız oruçlu, millet oruçlu ağızla gelip Abdulvahap Gazi hazretlerine ve buradaki zatlara dua ediyordu. Bu sene Korona virüs, bize musallat oldu. Buraya geldik ziyaret edeceğiz ama türbelerimiz kapalı. Uzaktan dua ettik. Rabbim dualarımızı kabul etsin "dedi.

"Korona virüsün geçmesi için dua ettik"

Türbeye ziyarete geldiklerini belirten Songül Eraslan, Korona virüsün son bulması için dua ettiklerini söyledi. Eraslan, "Abdulvahap Gazi hazretlerinin türbesini ziyarete geldim. Her zaman geliyoruz ama şu mübarek günler dualarımızı kabul etsin rabbim. Korona virüsün geçmesi için dua ettik. İnşallah rabbim dualarımızı kabul eder, türbelerimiz açılır. Mübarek zaatları ziyaret ederiz. İçeri girip ziyaret edemediğimiz için çok üzgünüz. Camdan içeriye baktık ve ardından dışarıdan dua ettik "dedi.

Kaynak: İHA