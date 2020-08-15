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Korona devrinde bisiklet kullananlar yüzde 30 arttı

Çanakkale'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sayesinde bisiklet satışlarında yüzde 30 artış oldu.

Korona devrinde bisiklet kullananlar yüzde 30 arttı
15.08.2020 09:05 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:09

Çanakkale'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sayesinde bisiklet satışlarında yüzde 30 artış oldu.

Hem hobi, hem de ulaşım aracı olarak tercih edilen bisiklete korona virüsü salgını sonrası rağbet arttı. Virüse yakalanmaktan çekinen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine bisiklete yöneldi. Çanakkale'de de bisiklet kullanımının yüzde 30'luk bir artış gösterdiğini belirten Bisiklet Platformu (ÇABİP) kurucularından Doğancan Çetin, "Pandemi süreciyle birlikte bisikletli ulaşıma ciddi bir artış söz konusu. Çanakkale'de ve belediyenin kiralama sisteminde önceki yıla göre şuan yüzde 30 bir artış var. Çanakkale'de normal bisiklet kullanımı ve satışı da şuan çok fazla şekilde ilerliyor. Bu durum dünyanın birçok yerinde de böyle. Şuan dünya ve Türkiye'nin birçok yerinde bisiklet üretimiyle ilgili ciddi sorunlar var. Şu an herhangi bir üretim yapılmıyor" dedi.

Toplu taşımaya ilgi azaldı

Korona virüs nedeniyle insanların toplu taşımaya ilgisinin de azaldığını kaydeden Çetin, "Pandemi süreciyle de ilgili insanların toplu taşımaya olan ilgisi birazcık azaldı. Çünkü, insanlar tedirgin oluyorlar. Halihazırda mevsimler de çok iyi gittiği için insanlar tamamen bisiklete yönelmiş durumda. Bir de sağlık boyutundan bakacak olursak insanlar bu nedenle de bisiklete yöneliyor. Umuyoruz ki bu pandemi sonrasında da insanlar bisikletli ulaşıma daha fazla katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Bisiklet çevre dostu

Aynı zamanda sıfır emisyon mantığıyla bisikletin doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu anlatan Doğancan Çetin, "Bunlardan biri sağlık bir diğeri de hobi. Toplu ulaşım ücretlerinin fazla olması da bir diğer faktör. Bu nedenle insanlar bisiklete yöneldi. Özellikle şehirlerin çoğu bisiklet kullanımına uygun. Bisikletin sıfır emisyonla doğaya ve çevreye katkısı var. Herhangi bir egzoz kokusunun olmaması, gürültü yapmaması gibi sebeplerden dolayı da insanlar bisiklete yöneliyorlar" şeklinde konuştu.

Çanakkale'de 1 yıldır bisiklet satışı ve tamiri yaptığını belirten Serkan Çelik ise, ellerindeki stokların tükendiğini söyledi. Çelik, "Ben de bir bisiklet kullanıcısıyım. Hobi maksatlı yapıyoruz bu işi, burayı onun için açtık. Çanakkale Bisiklet Platformu'nun gönüllüsüyüm ben de. Geçen seneyle bu seneyi kıyaslayabiliyorum ancak. Bu bağlamda da; pandemi sürecinde insanların toplu taşıma kullanmak istemeyişi dolayısıyla herkes bireysel bisiklet sahibi olmak istiyor. Bu da satışlarımızı en az 2 kat arttırdı. Normalde 6-7 ayda satacağımız bisikletleri, 3 ayda satarak bitirdik. Hatta biraz da stok sıkıntısı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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