Korona denetimlerinde 5 pazarcıya ceza
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Korona denetimlerinde 5 pazarcıya ceza

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi semt pazarında Korona virüsü salgını tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Korona denetimlerinde 5 pazarcıya ceza
21.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:46

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi semt pazarında Korona virüsü salgını tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya nezaretinde gerçekleştirilen ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal'ın da katıldığı denetimlerde, pazarcı esnafı ve vatandaşlara yönelik maske ve hijyen kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlere nezaret eden Kaymakam Kaya, vatandaşlara ve esnafa, çok daha sıkı tedbirlere maruz kalmadan salgını atlatabilmemiz için maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması uyarısında bulundu. Denetimlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 5 esnafa yaptırım uygulandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa'da denetimler artarak devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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