Korona denetimleri sıklaştırıldı

Adıyaman'da polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamına kentin girişlerinde, toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde yaptığı korona virüs denetiminde, son 24 saatte il merkezi giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında; 114 araç, 691 yolcu kontrol edildi. Toplu taşıma araçlarının araç düzeni standartları ve tedbirlerle ilgili; 118 otobüs/minibüs, 633 diğer araç türleri, 882 yolcu kontrolü yapıldı. Yaya devriye denetimlerinde ise 156 şahıs, 35 işyeri kontrol edildi.

Yapılan şok uygulama ve denetimlerde il merkezinde 22 şahsa, Kahta'da 10 şahsa, Gölbaşı'nda 5 şahsa ceza yazıldı. Bu kişilerden 13 şahsa maske takma zorunluluğunu ihlalden, 2 şahsa karantina kurallarını ihlalden, 22 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, işlem yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı