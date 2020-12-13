Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti
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Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti

13.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:01

Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan jandarma ve polislere bir vatandaş kolonya ikram etti.

Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan jandarma ve polislere bir vatandaş kolonya ikram etti.

Genelge kapsamında yasaklara uymayan vatandaşlar, polis ve jandarma tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Polis ve jandarmanın ortak denetimi esnasında kontrolü yapılan bir vatandaş ise jandarma ve polis ekiplerine kolonya ikram etti.

Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti
Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti
Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti
Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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