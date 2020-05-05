Korona'dan taburcu olan kadına baklavalı uğurlama

Korona'dan taburcu olan kadına baklavalı uğurlama Gaziantep'te korona virüs nedeniyle tedavi gören 60 yaşındaki Müzeyyen Yüce, hastalığı yenerek taburcu edilmesinin ardından Gaziantep baklavası ile hastaneden uğurlandı.

Korona'dan taburcu olan kadına baklavalı uğurlama

GAZİANTEP - Gaziantep'te korona virüs nedeniyle tedavi gören 60 yaşındaki Müzeyyen Yüce, hastalığı yenerek taburcu edilmesinin ardından Gaziantep baklavası ile hastaneden uğurlandı.

25 Aralık Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören ve 14 gün devam eden karantina sürecinin ardından taburcu edilen 60 yaşındaki Müzeyyen Yüce, sağlık çalışanlarının bir kutu baklava ikramı ile hastaneden uğurlandı.

Baklava ile birlikte çiçek de verilen hasta, sağlık çalışanlarının alkış temposu eşliğinde güle oynaya hastaneden çıktı.

Kaynak: İHA