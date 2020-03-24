'Korona'dan psikolojik olarak etkilenen çocuklar için özel baskı maske üretti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Çanakkale, Türkiye, Güncel

'Korona'dan psikolojik olarak etkilenen çocuklar için özel baskı maske üretti

Çanakkale'de 8 yıldır tekstil işletmeciliği yapan Emel Kabakçıoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle maske üretmeye başladı.

24.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:37
'Korona'dan psikolojik olarak etkilenen çocuklar için özel baskı maske üretti

Çanakkale'de 8 yıldır tekstil işletmeciliği yapan Emel Kabakçıoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle maske üretmeye başladı. Psikolojik olarak bu durumdan en çok çocukların rahatsız olduğunu belirten Kabakçıoğlu, kız ve erkek çocukları için özel baskı maskeler üretti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi. 11 Mart'tan itibaren Türkiye'de de görülmeye başlayan vakalar dolayısıyla maske, eldiven, kolonya, dezenfektan ve temizlik malzemeleri kısa sürede tükenmeye başladı.

Çanakkale'de 5 gün önce kendi tekstil atölyesinde maske üretimine başlayan Emel Kabakçıoğlu, çok sayıda talebin geldiğini ve günde 750'ye yakın maske ürettiklerini belirterek, "Maske yapımı konusunda özellikle İstanbul piyasasından çok talep vardı. Karaborsaya düştüğünden dolayı ciddi fiyatlar dönüyordu. Karaborsacılığa sıcak bakmadığım için bu teklifi kabul etmedim. Tekstil alanında var olan da bir işim vardı zaten. Ancak son dönemde Türkiye'ye virüsün de girmesiyle birlikte risk de artmaya başladı. Böyle olunca maske taleplerinin şekli de değişti. Tek kullanımlık maskeler hem koruyuculuk hem de yeterlilik anlamında beklentileri karşılayamadı. Bunun için de bize devlet hastanelerinden, bakım merkezlerinden talepler gelmeye başladı" dedi.

Geri dönüşümlü maskelere talep fazla

Maskelerin genellikle tek kullanımlık olduğunu ve buna karşı geri dönüşümü olan maskeler ürettiklerini kaydeden Kabakçıoğlu, "Tek kullanımlık yerine yıkayıp tekrar takabileceğimiz, geri dönüşümü olan, daha sağlıklı, yüzde yüz pamuğa sahip bir maske yapımı konusunda bize moral verdiler. Biz de yapımına başladık. Maskenin en önemli özelliği pamuk bir ürün olması. Cilde kesinlikle alerji yapmaz. Hastanın rahat nefes almasını sağlar. Esnektir, ağız ve burnu kapatır. 60 derecede yıkanabilir. Sıcak su bulamazsanız çamaşır suyuna sokarak yine steril hale getirebilirsiniz. Maskeler, fiyat olarak da tek kullanımlık maskelerle karşılaştırıldığında hemen hemen aynı rakamda. Üstelik bu defalarca hastalar tarafından da kullanılabilir" diye konuştu.

Çocuklar için özel baskı maskeler ilgi topluyor

Korona virüsün vücut sağlığının yanı sıra insanları psikolojik olarak da olumsuz etkilediğini belirten Kabakçıoğlu, bu konuda olumsuz etkilenen çocuklar için özel baskılı maskeler ürettiklerini kaydederek, "Bu konulardan en çok etkilenenler tabii ki çocuklar. Psikolojilerimiz bozuldu. Bizden etkilendikleri için çocukların psikolojisi daha çok bozuldu. Hem kız çocukları, hem de erkek çocukları için farklı desen uygulamaları ile de maskeler ürettik. Birazcık daha moralleri düzelsin istedik. Onların hoşuna gidecek şeyler üretmeye çalışıyoruz. Çocuklar bizim için önemli. Onlar için de böyle bir çözüm bulduk" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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