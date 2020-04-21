"Korona bitsin" diye kurban kesip köylüye dağıttı Artvin merkeze bağlı Sarıbudak Köyü muhtarı İrfan Beken, Korona virüsünden kurtulmak için 7 maaşını feda ederek kurban kesti.

Artvin merkeze bağlı Sarıbudak Köyü muhtarı İrfan Beken, Korona virüsünden kurtulmak için 7 maaşını feda ederek kurban kesti. Kestiği kurban etlerinden döner yapan köy muhtarı, kapı kapı gezerek köyde bulunan vatandaşlara ikram etti.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınından kurtulmak için Artvin'in Sarıbudak köyü muhtarı İrfan Beken 7 maaşını feda ederek kurban kesti. Aynı zamanda esnaf olan, döner ustası Beken, kestiği kurbanlardan döner yaparak köylüye dağıttı. Köy meydanında yaptığı döneri karantina tedbirleri kapsamında köyde bulunan 65 yaş üstü yaşlıların ve 20 yaş altı gençlerin evlerinde çıkamayınca, Köy muhtarı kapı dolaşarak döner ikramında bulundu.

Gün birlik olma günü diyen Köy Muhtarı İrfan Beken, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerden kurtulması köy muhtar olarak kurban kesti. Duamızı okutarak kurban etlerinden yaptığımız dönerleri köylüye dağıttık. Umarız bu illetten bir an önce kurtuluruz" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA