Korona belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirenler virüsü bulaştırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirenler virüsü bulaştırıyor

Korona belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirenler virüsü bulaştırıyor DÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

06.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:00

Korona belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirenler virüsü bulaştırıyor

DÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit:

"Hastanın kendisini ağrı kesiciyle iyi hissedip topluma karışarak salgını yayma riski çok yüksek"

"Kullandığınız ağrı kesiciler hastalığın daha fazla yayılmasına neden olabilir. Şikayetleriniz varsa ezbere ağrı kesici almayın, lütfen biran önce doktorunuza başvurun"

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, ezbere ağrı kesici alınmaması uyarısında bulunarak, "Siz, hafif derecede korona virüsü geçiren hasta olabilirsiniz. Belki hastalığın size bir zararı olmaz ama etrafınıza bulaştırdığınızda 70 yaşındaki akrabanızın, dostunuzun ölümüne sebep olabilirsiniz" dedi.

Çin'nin Wuhan kentinden çıkıp dünyaya yayılan korona virüs vakası birçok ülkede kontrol altına alınmışken, ikinci dalga baş gösterdi. Türkiye, 11 Marttan itibaren ilk vakaların görülmeye başlamasıyla salgınla mücadele dönemi de başladı. Salgının kontrol altına alınmasıyla 1 Hazirandan itibaren yeni normalleşme sürecine girildi. Yeni normalleşme süreci ile birlikte son günlerde bazı kentlerde vaka sayısında artış yaşandı. Bu kentlerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar kontrolü elden bırakmışken, bazı vatandaşların salgın bulgularının görülmesini ağrı kesici kullanarak gidermeye çalıştığı belirlendi.

"Salgın bulgularında ağrı kesici kullanmak doğru değil"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, bazı vatandaşların salgın belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirdiğini bunun doğru olmadığını söyledi. Prof. Dr. Şenyiğit, aksine hastanın kendisini ağrı kesiciyle iyi hissedip topluma karışarak salgını yayma riskinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, 11 Marttan beri Türkiye olarak, devlet olarak korona virüs ile çok başarılı bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti. Son zamanlarda normale geçiş aşamasında maalesef hiçbir kurala uyulmadığını aktaran Prof. Dr. Şenyiğit, bununla birlikte vaka sayısında da bir miktar artışın olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Şenyiğit, "Korona virüsün farklı bulgularla karşımıza çıkma ihtimali var. Yaz döneminde bulantı, kusma ve ishalle gelen vaka sayısı çok. Bazı korona virüs vakaları da hiç bir şekilde öksürük, nefes darlığı ve ateş yapmadan şiddetli vücut ağrısıyla karşımıza gelebilir. Toplumda bizim duyduğumuz kadarıyla bazı insanların sadece ağrı kesiciyle kendilerini iyi hissettiği ve koro virüsü engellediğiyle ilgili bir takım görüşler mevcut. Bu son derece yanlış bir kanaattir. Bakın, eğer sizde korona virüs bulguları varsa bu dönemde, mesela öksürüğünüz, ateşiniz, nefes darlığınız varsa, biz eğer ağrı kesici alırsak bu ağrı kesici sadece ateşimizi düşürür ve bizi iyi hissettirir, biz kendimizi iyi hissettiğimiz için tam tersine doktora gidip de korona virüs tedavisi görmediğimiz için maalesef bu hastalığı daha fazla yayabiliriz" diye konuştu.

"Vücut ağrılarını ağrı kesiciyle geçiştirmeyin"

Hastaların öksürüğü, ateşi, nefes darlığı varsa veya izah edilemeyen, kişiyi yatağa düşürecek yatırmayacak kadar şiddetli vücut ağrıları varsa bu durumun ağrı kesici ile geçiştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, "Çünkü bunlar bazen sizin ateşinizi kısmi olarak düşürdüğü için kendinizi iyi hissettirebilir. Ama siz kendinizi iyi hissettiğiniz için daha çok topluma katılırsınız ve daha çok bulaştırıcı olursunuz. Onun için kullandığınız ağrı kesiciler hastalığın daha fazla yayılmasına neden olabilir. Şikayetleriniz varsa ezbere ağrı kesici almayın, lütfen bir an önce doktorunuza başvurun. Siz, hafif derecede korona virüsü geçiren hasta olabilirsiniz. Belki hastalığın size bir zararı olmaz ama etrafınıza bulaştırdığınız 70 yaşındaki akrabanızın, dostunuzun, ahbabınızın ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun çok ciddi bir manevi yükü de olabilir" şeklinde konuştu.

Korona belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirenler virüsü bulaştırıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor Haber
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti Haber
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı Haber
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Erdoğan Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Ozan Güven Mabel Matiz
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Gökhan Töre Sergen Yalçın
Daha Fazla Düğün Sakarya Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: Korona belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirenler virüsü bulaştırıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 10:27:03. #1.14#
title