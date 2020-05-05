Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi

Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi
05.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:18

Korona balkonları bahçeye dönüştürdü.

Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi

Manisalı sera işletmecisi Cihan Canuyar: "Çiçek yetiştirmek negatif enerjinin üzerinizden gitmesini sağlıyor"

Balkonda çiçek yetiştiren Kadir Solmaz: "Çiçek yetiştirmek bambaşka bir duygu. Üzerimizdeki negatif enerjiyi alıyor. Bir şeyle uğraşmak, onunla ilgilenmek bizi rahatlatıyor"

MANİSA - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun iş temposunun ardından artık evlerinde daha çok vakit geçiren vatandaşların balkonlarında süs bitkisi ve saksıda meyve-sebze yetiştiriciliğine başlamasıyla birlikte seralardaki yoğunluk da arttı. Balkonlarını hobi bahçesine dönüştürmek isteyen vatandaşlar, seralara gelerek kendi zevklerine göre rengarenk çiçekleri ve fideleri alarak kısıtlı alanlarını daha iyi değerlendirmeye çalışıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar gerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerekse kendilerini salgın tehlikesinden korumak amacıyla evlere kapandı. Evlerinde geçirdikleri vakitleri daha kaliteli ve keyifli hale getirmek isteyen çoğu vatandaş hobi olarak balkonlarında süs bitkisi yetiştirmeye başladı. Süs bitkisi, meyve ve sebze yetiştiriciliği gibi hobiler için uygun ilkim şartlarına sahip olan Manisa'da seralardaki yoğunluk ise dikkat çekti. Balkonlarına veya evlerinin bahçeleri için uygun bitkileri özenle seçen vatandaşlar evlerinde bitki yetiştiriciliğine başladı. Öte yandan yoğun iş temposunun ardından evde geçen vakitlerinde ilk defa süs bitkisi yetiştirecek olan vatandaşların seralardaki uzmanlardan bilgi aldıkları dikkat çekti.

Manisa'daki seralardan balkonuna uygun bitki seçen Kadir Solmaz, "Covid-19 kısıtlamaları içerisinde evde sıkıldık. Haliyle ne yaparız diye düşündük. Biraz çiçeğimiz var ama daha konsepti genişletmek amacıyla buraya geldik. Çeşitli çiçeklerden, domates, kavun, karpuzdan fidan alıp balkonumuzda bunları daha iyi yetiştirip özümüze dönmek için program yaptık. Burada çeşitli çiçeklerden konsept yapıp evimizde hobi bahçesi gibi balkonumuzda yetiştireceğiz." dedi.

"Bitkilerle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz"

Evde bitki yetiştirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyleyen Solmaz, "Çiçek yetiştirmek bambaşka bir duygu. Üzerimizdeki negatif enerjiyi alıyor. Bir şeyle uğraşmak, onunla ilgilenmek bizi rahatlatıyor. Bir uğraş olduğu zaman keyifli ancak onun haricinde 24 saat bal börek yesen sıkılırsın. Ama böyle çiçekle, domatesle, biberle ilgilendiğinde zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. O sebeple keyifli oluyor. Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

"Böyle bir kültürün oluşması hoşuma gidiyor"

İnsanların evlerinde organik tarımla tanıştığını belirten Canuyar Sera Park İşletmecisi Cihan Canuyar, "Tabi şimdi evde insanımız bir şeylerle uğraşmak istiyor. Özellikle çiçek türü bitkiler hoşlarına gidiyor. Alıyorlar, balkonlarında dikiyorlar. Fide alıp sebze yetiştiriyorlar. Bu tabi Avrupa'da daha eski zamanlardan beri kültür olmuş. Türkiye'de buna öncü olmak istedik. Sadece korona değil normal zamanlarda da olsun istedik. Korona bir yerde bunu da sağladı. Evde olan vatandaşlar en iyi dost olarak çiçeği görüyorlar. İnsanlarımız organikle tanıştı. Biberi, domatesi, patlıcanı saksıdan organik olarak dalından yiyeyim diye düşünüyor ya da köyünde bahçesinde ekiyor. Benim de böyle bir kültürün oluşması hoşuma gidiyor. İnşallah bu kötü günler bir an önce biter. Korona belasından da kurtuluruz. Ama yine de insanımızın içinde bu kültür kalır, gelenekselleşir" diye konuştu.

"Negatif enerjinin üzerinizden gitmesini ve mutluluk sağlıyor"

Saksıda bitki yetiştirmenin negatif enerjiyi de aldığını belirten Canuyar, "Ben en sıkıntılı dönemlerimde çalışma tezgahımda çiçek ekerim. Alırım toprağımı, saksımı, bitkimi, saksısını değiştiririm, ilacını veririm, bütün elektriğimi atarım. Ondan dolayı tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Pozitiflik katıyor. Bütün negatif enerjinin üzerinizden gitmesini ve mutluluk sağlıyor. Ben kendimde çok denedim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Canuyar, "Gelen giden sayısı arttı. İnsanlar boşta oldukları için buraya gelip çiçeklere bakıyorlar, evlerine alıyorlar. İnsanların boş zamanı olduğu için satışları arttırdı" dedi.

Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haber
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haber
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haber
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haber
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haber
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar Haber
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ozan Güven Irrfan Khan Gülşen Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 15:02:02. #1.15#
title