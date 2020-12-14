Korona, Aydın'da 3 can aldı
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Korona, Aydın'da 3 can aldı

14.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:35
Korona, Aydın'da 3 can aldı

Aydın'ın Çine ilçesinde koronavirüse yakalanan 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde koronavirüse yakalanan 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da etkisini arttıran ve en yüksek ölüm sayılarının yaşandığı bu günlerde koronavirüs yüzünden Çine'de 3 kişi daha hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Çine'nin Evciler Mahallesi'nde Ali Gültin, Akçaova Mahallesi'nde Fadime Nalbat ve Hallaçlar Mahallesi'nde Yüksel Demir, yakalandıkları koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Vatandaşların ölüm haberini alan yakınları ise yasa boğuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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