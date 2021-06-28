Korona aşısı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı mecburi mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona aşısı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı mecburi mi?

Korona aşısı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı mecburi mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs aşı sırası gelen kişiler çeşitli sebeplerle aşı olmadan kaçınabiliyor. Bu tarz durumlarda "koronavirüs aşısı olmak mecburi mi?" sorusu akıllara geliyor. Peki, Aşı zorunlu mu, sırası gelen kişiler için aşı mecbur mu? Korona aşısı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı mecburi mi?

Koronavirüs aşı sırası gelen kişiler çeşitli sebeplerle aşı olmadan kaçınabiliyor. Bu tarz durumlarda "koronavirüs aşısı olmak mecburi mi?" sorusu akıllara geliyor. Peki, Aşı zorunlu mu, sırası gelen kişiler için aşı mecbur mu? Korona aşısı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı mecburi mi? İşte detaylar haberimizde…

KORONA AŞISI OLMAK ZORUNLU MU?

Şu an için aşı olma konusunda bir zorunluluk durumu bulunmuyor. Ancak tüm doktorlar ve bilim insanları virüsten korunabilmek için aşı olmayı öneriyor.

Özellikle önümüzdeki günlerde aşılamanın dünyada da yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte bazı alanlara aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor. Örnek olarak istenilen seviyeye ulaştığında sinemaya ya da uçak seyahatine aşı olma zorunluluğu getirilebilir. Bu nedenle sırası gelen kişilerin aşılarını yaptırmasında fayda bulunuyor. Sonuç olarak yasal şekilde aşı zorunluluğu olmasa da bilim insanları aşının faydası nedeniyle yapılması tavsiyesini veriyorlar. Aşı ile ilgili nihai kararı ise kişi kendisi veriyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI DA AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı'nın "aşı olmak zorunlu mu?" sorusuna yanıtı şöyle: Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mert Müldür Şenol Güneş Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Korona aşısı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı mecburi mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 23:47:49. #1.15#

title