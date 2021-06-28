Korona aşısı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı mecburi mi?

Koronavirüs aşı sırası gelen kişiler çeşitli sebeplerle aşı olmadan kaçınabiliyor. Bu tarz durumlarda "koronavirüs aşısı olmak mecburi mi?" sorusu akıllara geliyor. Peki, Aşı zorunlu mu, sırası gelen kişiler için aşı mecbur mu? Korona aşısı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı mecburi mi?

Koronavirüs aşı sırası gelen kişiler çeşitli sebeplerle aşı olmadan kaçınabiliyor. Bu tarz durumlarda "koronavirüs aşısı olmak mecburi mi?" sorusu akıllara geliyor. Peki, Aşı zorunlu mu, sırası gelen kişiler için aşı mecbur mu? Korona aşısı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı mecburi mi? İşte detaylar haberimizde…

KORONA AŞISI OLMAK ZORUNLU MU?

Şu an için aşı olma konusunda bir zorunluluk durumu bulunmuyor. Ancak tüm doktorlar ve bilim insanları virüsten korunabilmek için aşı olmayı öneriyor.

Özellikle önümüzdeki günlerde aşılamanın dünyada da yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte bazı alanlara aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor. Örnek olarak istenilen seviyeye ulaştığında sinemaya ya da uçak seyahatine aşı olma zorunluluğu getirilebilir. Bu nedenle sırası gelen kişilerin aşılarını yaptırmasında fayda bulunuyor. Sonuç olarak yasal şekilde aşı zorunluluğu olmasa da bilim insanları aşının faydası nedeniyle yapılması tavsiyesini veriyorlar. Aşı ile ilgili nihai kararı ise kişi kendisi veriyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI DA AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı'nın "aşı olmak zorunlu mu?" sorusuna yanıtı şöyle: Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL