Korona aşısı olan 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma yasağı kalkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Korona aşısı olan 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma yasağı kalkacak

19.03.2021 09:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:21
Korona aşısı olan 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma yasağı kalkacak

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan pandemi toplantısında kontrollü normalleşme ile birlikte vaka sayılarının kontrol altında tutulması amacıyla alınacak tedbirler ele alınırken, aşı olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandıkları ücretsiz...

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan pandemi toplantısında kontrollü normalleşme ile birlikte vaka sayılarının kontrol altında tutulması amacıyla alınacak tedbirler ele alınırken, aşı olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandıkları ücretsiz kartların kısıtlamasının kaldırılacağı belirtildi.

Korona virüs haritasında düşük riskli (mavi) kategoride bulunan Van'da, pandemi ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alınırken, 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması oranının yükseltilmesi gerektiği belirtildi. Vali Mehmet Emin Bilmez, "Şu anda 65 yaş üstü ve tek doz aşı olan vatandaşlarımızın oranı yüzde 67.6. Her iki dozu yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlarımızın oranı ise 24.17. İki doz yaptıran vatandaşlarımızın oranı çok düşük, bu oranın arttırılması gerekiyor" dedi.

Aşı olmayan vatandaşların toplum sağlığını tehdit ettiğini, hastane yükü ve ağır hasta sayısını arttırdığını belirten Vali Bilmez, aşı yaptırmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Vali Mehmet Emin Bilmez, pandemi tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların daha önce alınan bir kararla toplu taşıma araçlarından yararlandıkları ücretsiz kartlarının geçici olarak kullanıma kapatıldığını, ancak korona virüs aşısının iki dozunu yaptıran 65 yaş üstü vatandaşların bu kısıtlamasının kaldırılacağını dile getirdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Aslıhan Karalar İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona aşısı olan 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma yasağı kalkacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:22:14. #1.16#
title