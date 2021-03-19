Korona aşısı olan 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma yasağı kalkacak

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan pandemi toplantısında kontrollü normalleşme ile birlikte vaka sayılarının kontrol altında tutulması amacıyla alınacak tedbirler ele alınırken, aşı olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandıkları ücretsiz...

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan pandemi toplantısında kontrollü normalleşme ile birlikte vaka sayılarının kontrol altında tutulması amacıyla alınacak tedbirler ele alınırken, aşı olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandıkları ücretsiz kartların kısıtlamasının kaldırılacağı belirtildi.

Korona virüs haritasında düşük riskli (mavi) kategoride bulunan Van'da, pandemi ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alınırken, 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması oranının yükseltilmesi gerektiği belirtildi. Vali Mehmet Emin Bilmez, "Şu anda 65 yaş üstü ve tek doz aşı olan vatandaşlarımızın oranı yüzde 67.6. Her iki dozu yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlarımızın oranı ise 24.17. İki doz yaptıran vatandaşlarımızın oranı çok düşük, bu oranın arttırılması gerekiyor" dedi.

Aşı olmayan vatandaşların toplum sağlığını tehdit ettiğini, hastane yükü ve ağır hasta sayısını arttırdığını belirten Vali Bilmez, aşı yaptırmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Vali Mehmet Emin Bilmez, pandemi tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların daha önce alınan bir kararla toplu taşıma araçlarından yararlandıkları ücretsiz kartlarının geçici olarak kullanıma kapatıldığını, ancak korona virüs aşısının iki dozunu yaptıran 65 yaş üstü vatandaşların bu kısıtlamasının kaldırılacağını dile getirdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı