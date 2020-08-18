Korona 2. el eşya piyasasını da vurdu
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Korona 2. el eşya piyasasını da vurdu

Korona 2. el eşya piyasasını da vurdu Yılın bu zamanı işlere yetişemeyen 2. elciler sinek avlıyor Samsun'da 2. el eşya satışı yapan esnaflar, korona virüsü nedeniyle okulların da açılmamasından dolayı işlerin yok denecek kadar azaldığını söylediler.

18.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:00

Korona 2. el eşya piyasasını da vurdu

Yılın bu zamanı işlere yetişemeyen 2. elciler sinek avlıyor

SAMSUN - Samsun'da 2. el eşya satışı yapan esnaflar, korona virüsü nedeniyle okulların da açılmamasından dolayı işlerin yok denecek kadar azaldığını söylediler.

Her yıl bu zamanlarda işleri oldukça hareketli geçen 2. el eşya piyasası bu yıl korona virüsü engeline takıldı. Korona salgını yüzünden okulların açılmasının ertelenmesi, insanların eşyaları internet üzerinden almasıyla birlikte İlkadım Talimhane Caddesi'nde bulunan 2. el eşya alım-satımı yapan dükkanlar sinek avlamaya başladı. İşlerin yok denecek kadar azaldığını ifade eden esnaflar, virüsten olumsuz etkilendiklerini söylediler.

10 yıldır aynı yerde 2. el eşya alıp sattığını dile getiren esnaf Soner Fazlı, "Piyasalar şu anda çok kötü. İşler durdu. Okullar ertelendiği için öğrenciler de gelmiyor. İşlerimiz eskisi gibi değil. Bunun üstüne virüs de çıkınca hepten bitik hale geldik. Normalde bu zamanlar bizim en çok iş yaptığımız zamanlardı. Hiçbir 2. elci iş yapamıyor. Sadece esnaflarla oturup, çay içiyoruz. En çok üniversite öğrencilerine iş yapıyorduk, okullar açılınca inşallah işler de açılır. 2. el piyasası sıfır eşyanın 5'te 1 fiyatına. Bir koltuk takımını 500-600 liraya alabilirsiniz" dedi.

Caddede bulunan diğer esnaflar ise insanların artık dükkanlardan gelip eşya almak yerine internetteki satış sitelerinden 2. el eşya almayı tercih ettiklerini söylediler.

Korona 2. el eşya piyasasını da vurdu

Kaynak: İHA

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