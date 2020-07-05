Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES törenle hizmete alındı
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Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES törenle hizmete alındı

Ardahan'daki Köroğlu Barajı ve Kotanlı Hidroelektrik Santrali (HES) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla törenle hizmete girdi.

Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES törenle hizmete alındı
05.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:38

Ardahan'daki Köroğlu Barajı ve Kotanlı Hidroelektrik Santrali (HES) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla törenle hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES'in açılışına katıldı.

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Bayraktar, Ardahan'dan tüm Türkiye'ye selamlarını ilettiklerini dile getirdi.

Ardahan'ın en büyük elektrik santralini devreye almalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bayraktar, "125 megavat gücünde tam kapasitede çalıştığında yaklaşık 290 milyon kilovat saat yıllık elektrik üreterek 740 bin haneye elektrik sağlayacak. Bu anlamda Ardahan'ın en büyük elektrik santralini devreye alıyoruz. Bu tesisin yapımı esnasında yaklaşık 1000 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlandı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında civar köylerimize ve çiftçilerimize destek sağlandı." diye konuştu.

Havai fişek gösterisinin ardından kurdele kesilerek Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES'in açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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