Koroanvirüs mutasyonu: Bilim insanları etkilerini inceliyor
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Koroanvirüs mutasyonu: Bilim insanları etkilerini inceliyor

Koroanvirüs mutasyonu: Bilim insanları etkilerini inceliyor
06.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:35

ABD ve İngiltere'deki araştırmacılar Covid-19'a yol açan koronavirüsün geçirdiği yüzlerce mutasyon tespit etti.

ABD ve İngiltere'deki araştırmacılar Covid-19'a yol açan koronavirüsün geçirdiği yüzlerce mutasyon tespit etti. Fakat bu mutasyonların virüsün yayılma hızı veya aşı çalışmalarına nasıl etki edebileceği henüz bilinmiyor.

Tüm virüsler mutasyon geçirir. Bu mutasyonlarda esas soru, virüsün bulaşıcılığı veya yol açtığı hastalığın ciddiyetinde herhangi bir değişim olmadığı.

ABD'de yapılan bir ön araştırma, D614G adlı bir mutasyonun dominant hale geldiği ve virüsün bulaşma hızını artırabileceğini buldu.

Fakat bu araştırma henüz yayımlanmadı ve diğer bilim insanları tarafından incelenmedi.

New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda yapılan araştırma, virüse kendine özgü şeklini veren taç benzeri çıkıntıların değişimini, Tüm Grip Verilerinin Paylaşılması Konulu Küresel İnisiyatif adlı veritabanı üzerinden takip ediyor.

Tespit ettikleri mutasyon virüsün daha hızlı büyümesini sağlıyor ama bunun sonuçları henüz net değil.

Araştırma ekibi İngiltere'nin Sheffield kentindeki koronavirüs hastalarının verilerini de inceledi ve hastaların bedenlerindeki virüs miktarının daha fazla olduğunu gördü. Fakat bu kişilerin hastanede daha uzun kaldığı veya daha ağır hasta olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı.

'Mutasyon kötü bir şey değildir'

University College London'ın yaptığı bir diğer araştırma, ise yayılmakta olan 198 mutasyon tespit etti.

Araştırma ekibinden Prof. Francois Balloux, "Mutasyon kötü bir şey değildir ve SARS-CoV-2'nin beklenenden daha hızlı veya daha yavaş bir şekilde mutasyon geçirdiğine dair bir emare yok" dedi:

"Virüsün bulaşma veya öldürücülük oranlarında henüz bir değişim tespit etmedik."

Glasgow Üniversitesi ise yaptığı araştırmada bu mutasyonların henüz virüsün yeni bir türe dönüştürecek seviyede olmadığını buldu.

Araştırmacılara göre dolaşımda olan tek bir virüs türü var.

Virüslerdeki küçük değişiklikleri takip edip incelemek, aşı geliştirme için de önemli.

Buna örnek olarak grip virüsünü gösterebiliriz: Virüs o kadar hızlı mutasyon geçiriyor ki aşıları her yıl yeniden tasarlamak gerekiyor.

Aşı üretimi

Geliştirilmekte olan Covid-19 aşılarının büyük bir kısmı virüsün üzerindeki çıkıntıları hedef alıyor. Buradaki fikir, vücudun bu çıkıntıları tanıyarak mücadele etmesi gereken virüsü daha kolay tespit etmesi.

Fakat bu taçlar değişim gösteriyorsa aşıların etkisi de azabilir.

Şu anda bütün bunlar teorik tartışmalar. Bilim insanları henüz virüsün geçirdiği değişimin ne anlama geldiğini bilmiyor.

University College London'ın araştırmasının yazarlarından Dr. Lucy van Dorp, çok sayıda virüs genomunu analiz etmenin "aşı geliştirme için en önemli şeylerden biri" olduğunu söylüyor.


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