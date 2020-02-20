Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı (3)
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Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı (3)

TUTUKLANDIİzmir'de, 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alınan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Yaşar Yıldız, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

20.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:51
Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı (3)

TUTUKLANDI

'de, 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alınan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Yaşar Yıldız, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Yıldız ifadesinde, "Yüksek meblağda borcum olduğu için parayı zimmetime geçirdim" dediği öğrenildi. Öte yandan, adliyeye sevk edilen Yaşar Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kaynak: DHA
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