Koro İçin Solo

Seçmelerde kıyasıya rekabet vardı.

Türk müziğini araştırmak, öğretmek, yaygınlaştırmak ve çalışmaların sonuçlarını konserler vererek halkın beğenisine sunmak amacıyla kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi koroları, iki gün süren seçme maratonunu sonuçlandırarak yeni sesleri kadrolarına ekledi. Seçmelerde büyük heyecan yaşayan adaylar, korolara girme şansı için ter döktü.

18-40 yaş arası adaylar, Türk Halk Müziği sanatçısı Yolcu Bilginç'in şefliğini yaptığı Türk Halk Müziği Korosu'na korist olabilmek için ter döktü. Şefliğini İzmir Devlet Korosu sanatçısı Yavuz Karabulut'un üstlendiği Türk Sanat Müziği Korosu için ise 18 – 50 yaş arası adaylar yarıştı. Seçmeleri İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapılan her iki koro da, yeni seçilenlerle oluşturulan 50 kişilik korist ve 25 kişilik saz ekibiyle birlikte kentin farklı noktalarında ücretsiz konserler verecek.