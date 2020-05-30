Kornovirüs Hakkında Yeni Bulgular Ortaya Çıktı
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Kornovirüs Hakkında Yeni Bulgular Ortaya Çıktı

Koronavirüs salgını heryeri etkisi altına almaya başladı ve virüsten en çok darbe alan ülkelerden birisi de Fransa olarak kayıtlara geçti.

Kornovirüs Hakkında Yeni Bulgular Ortaya Çıktı
30.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:50

Koronavirüs salgını heryeri etkisi altına almaya başladı ve virüsten en çok darbe alan ülkelerden birisi de Fransa olarak kayıtlara geçti. Ülkede meydana gelen aşırı vaka ve ölüm sayıları ülkenin bilim insanları ve araştırmacılarını etkiledi. Biyoloji, mikroorganizmalar, hastalıklar ve aşılar hakkında çalışma yürüten Pasteur Enstitüsü yeni bir sonuca vardı. Burada çalışan bilim insanları, virüsü hafif veya şiddetli atlatan kişilerin aynı düzeyde antikora sahip olduğunu söyledi. Bu şimdiye kadar hiç yapılmayan bir yorumdu.

Koronavirüs antikor üretimini artırıyor

Koronavirüs hastalığını az bir hasarla atlatan toplam 160 hastane çalışanından kan örneği alındı. Testler sonucu hastalığı hafif atlatan 160 kişi, koronavirüs belirtileri taşıdıktan sonra iki hafta içerisinde virüse karşı antikor geliştirmeye başladı.

Bu virüsleri etkisiz hâle getiren antikorlar, virüse yakalandıktan ve hastalığı atlattıktan sonra vücudunuzda daha hızlı bir şekilde artıyor. Ancak aynı durumun koronavirüs salgını için de geçerli olduğu tahmin bile edilemiyordu. Koronavirüsü küçük semptomlarla bitiren kişiler üzerinde yapılan incelemelerde, bu kişilerdeki antikor seviyelerinin son derece düşük olduğu görüldü. Böylece bu tür hastalarda da antikor üretildiği ortaya çıktı. Bu, salgın ile ilgili gelen olumlu haberlerden bir tanesi oldu.

Kaynak: Tamindir

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