09.09.2019 23:31

- Korna ve fren seslerinin yerini pedal sesleri alıyor

Büyükşehir Belediyesi atıl olarak bırakılan AŞTİ yanındaki parkı Başkentlilerin kullanımına sundu

ANKARA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen '30 Ağustos Zafer Parkı' içindeki 'Bisiklet Yolu' yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyesi'nin, "Bisiklet Yolları Projesi" kapsamında kentin farklı noktalarında bisiklet yolları açılarak hizmete girmeye başladı.

Proje kapsamında Ankara bir park içersinde bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ yanında başkentlilerin kullanımına sunduğu '30 Ağustos Zafer Parkı' içerisinde 2 bin 500 metre uzunluğunda Bisiklet Yolu'nun yapımını gerçekleştirdi.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin (AŞTİ)'nin yanındaki Zafer Parkı'nda Başkentliler, yeşillikler arasında güvenli ve huzurlu bir şekilde keyifle pedal çevirebilecek.

Bisiklet Yolu'na mavi renk

Modern bisiklet yollarını kente kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çağdaş ve çevreci bir ulaşım aracı olan Bisiklet Yolları Projesi'ni de 5 üniversite ile ortaklaşa hayata geçiriyor.

İlk defa Ankara'da park içerisine bisiklet yolu yapan Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolunun daha görünebilir olabilmesi için mavi rengi kullanıyor.

Kaynak: İHA