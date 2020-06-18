Korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin saldırısına uğradığı anlar kamerada (2) 7 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI Karaman'da adliye önündeki kavşakta, yeşil ışık yanınca hareket etmeleri için korna çalan kamyonet sürücüsü Caner D.'ye (25), pala, bıçak, demir ve tahta sopayla saldırıda bulunan otomobilden inen 7 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

7 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Karaman'da adliye önündeki kavşakta, yeşil ışık yanınca hareket etmeleri için korna çalan kamyonet sürücüsü Caner D.'ye (25), pala, bıçak, demir ve tahta sopayla saldırıda bulunan otomobilden inen 7 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 7 kişi hakkında başlatılan yasal işlemin de sürdüğü belirtildi. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Caner D.'nin ise yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA